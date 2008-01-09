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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

نمایندگان مجلس منابعی را برای افزایش مستمری مددجویان در نظر بگیرند

نمایندگان مجلس منابعی را برای افزایش مستمری مددجویان در نظر بگیرند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: با توجه به کم بودن مبلغ مستمری مددجویان تحت پوشش از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم منابعی را برای افزایش مستمری آنان در نظر بگیرند.

سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش افزود: در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش مستمری نداریم و بیشتر به دنبال تحت پوشش قرار دادن و پذیرش افراد پشت نوبتی هستیم.

وی به تعداد افراد پشت نوبتی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس پرونده های تکمیل شده 70 هزار خانوار پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند که با در نظر گرفتن متوسط هر خانواده 4 نفر، تعداد آنان به 280 هزارنفر می رسد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: البته با توجه به تورم و نیاز افراد ، مبلغ 50 هزار تومان مستمری که به یک خانواده 4 یا 5 نفری پرداخت می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست و متقاضی این هستیم که نمایندگان مجلس منابعی را بری افزایش بودجه مستمری مددجویان در نظر بگیرند.

 

کد مطلب 618373

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