نمایندگان مجلس منابعی را برای افزایش مستمری مددجویان در نظر بگیرند

سید مهدی سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش افزود: در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش مستمری نداریم و بیشتر به دنبال تحت پوشش قرار دادن و پذیرش افراد پشت نوبتی هستیم.

وی به تعداد افراد پشت نوبتی اشاره کرد و اظهار داشت: براساس پرونده های تکمیل شده 70 هزار خانوار پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند که با در نظر گرفتن متوسط هر خانواده 4 نفر، تعداد آنان به 280 هزارنفر می رسد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: البته با توجه به تورم و نیاز افراد ، مبلغ 50 هزار تومان مستمری که به یک خانواده 4 یا 5 نفری پرداخت می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست و متقاضی این هستیم که نمایندگان مجلس منابعی را بری افزایش بودجه مستمری مددجویان در نظر بگیرند.