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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۱۷

انتشار عکس‌های قیصر در "قاب نقره"

انتشار عکس‌های قیصر در "قاب نقره"

حوزه هنری استان تهران مجموعه عکس‌های زنده‌یاد قیصر امین‌پور را در قالب کتاب "قاب نقره 1" منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد "قاب نقره 1" مجموعه عکس‌های مرحوم دکتر امین‌پور را از کودکی تا بزرگسالی شامل می‌شود و به کوشش و انتخاب اسماعیل عباسی و مجتبی آقایی گردآوری شده است.

در "قاب نقره 1" مجموعه عکس‌های مریم زندی، مرتضی فرج‌آبادی، جواد منتظری، آرش خاموشی، احمد معینی‌جم، سمانه غلام‌نژاد، سیدمحسن سجادی و ... از زنده‌یاد امین‌پور منتشر شده و در بخشی از دیباچه آن آمده است: مجموعه "قاب نقره" از سویی تلاشی است برای احیاء سنت چهره‌نگاری و از دیگر سو ثبت و ضبط تصویر بزرگان فرهنگ و هنر ایران زمین.

حوزه هنری استان تهران در نظر دارد مجموعه عکس‌های بزرگان عرصه فرهنگ و هنر کشور را در قالب کتاب "قاب نقره" تهیه و منتشر کند.

کد مطلب 618376

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