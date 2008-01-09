به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد "قاب نقره 1" مجموعه عکس‌های مرحوم دکتر امین‌پور را از کودکی تا بزرگسالی شامل می‌شود و به کوشش و انتخاب اسماعیل عباسی و مجتبی آقایی گردآوری شده است.

در "قاب نقره 1" مجموعه عکس‌های مریم زندی، مرتضی فرج‌آبادی، جواد منتظری، آرش خاموشی، احمد معینی‌جم، سمانه غلام‌نژاد، سیدمحسن سجادی و ... از زنده‌یاد امین‌پور منتشر شده و در بخشی از دیباچه آن آمده است: مجموعه "قاب نقره" از سویی تلاشی است برای احیاء سنت چهره‌نگاری و از دیگر سو ثبت و ضبط تصویر بزرگان فرهنگ و هنر ایران زمین.

حوزه هنری استان تهران در نظر دارد مجموعه عکس‌های بزرگان عرصه فرهنگ و هنر کشور را در قالب کتاب "قاب نقره" تهیه و منتشر کند.