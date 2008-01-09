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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۵۲

تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد بیمه شدگان این سازمان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/12درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، گودرز بهادری بعد از ظهر امروز در نشست اعضای شورای رفاه تامین اجتماعی استان، اظهار داشت: یکی از سیاستها و اهداف راهبردی سازمان در دولت نهم افزایش تعداد بیمه شدگان زیر پوشش این سازمان در کشور از 5/6 میلیون نفر به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه است.

بهادری افزود: با عملی شدن این اقدام مهم، دولت نهم بار حمایتی و امدادی موسسات حمایتی و امدادی را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

وی گسترش پوشش برنامه تامین اجتماعی را نشانگر رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی به منظور تحقق این هدف از کلیه دستگاهها و نهادها و موسسات عمومی استان انتظار همکاری دارد.

بهادری همچنین بیان داشت: به منظور پاسخگویی به موقع به بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی، ضرورت دارد نمایندگان و بازرسان سازمانهای بیمه گر به طور مستمر در این گونه مراکز حضور یابند تا از سر در گمی و بلا تکلیفی بیماران جلوگیری شود.

کد مطلب 618379

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