تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در کهگیلویه و بویراحمد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، گودرز بهادری بعد از ظهر امروز در نشست اعضای شورای رفاه تامین اجتماعی استان، اظهار داشت: یکی از سیاستها و اهداف راهبردی سازمان در دولت نهم افزایش تعداد بیمه شدگان زیر پوشش این سازمان در کشور از 5/6 میلیون نفر به 10 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم توسعه است.

بهادری افزود: با عملی شدن این اقدام مهم، دولت نهم بار حمایتی و امدادی موسسات حمایتی و امدادی را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.

وی گسترش پوشش برنامه تامین اجتماعی را نشانگر رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی به منظور تحقق این هدف از کلیه دستگاهها و نهادها و موسسات عمومی استان انتظار همکاری دارد.