اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "سوگ سرخ" کاری از گروه ایران و فرهنگ رادیو ایران است که به سردبیری مهدی ساعی، تهیهکنندگی حسین فاطمیان و گویندگی فاطمه آلعباس از 20 دی هر روز غیر از جمعهها ساعت 13:30 تا 13:55 از این شبکه پخش میشود.
پخش ویژه برنامه "داستان انقلاب" به سردبیری و تهیهکنندگی حوریه تاجیک و گویندگی حمید یاسین از 26 دی ساعت 22:35 غیر از پنجشنبهها و جمعهها از رادیو ایران شروع میشود و تا 22 بهمن در این شبکه ادامه دارد. این برنامه به وقایع انقلاب اسلامی میپردازد.
ویژه برنامه "عقل سرخ" کاری از گروه ایران و حماسه رادیو ایران به تهیهکنندگی ناهید گودرزی در 10 قسمت از 20 دی ساعت 15:30 به مدت 60 دقیقه از این شبکه پخش میشود. در این برنامه امیرسرتیپ رضا خرمطوسی مشاور ارشد فرمانده کل ارتش، اسماعیل منصوری لاریجانی رئیس اسبق کانون غربشناسی و سیدحسن نقوی صحبت میکنند.
برنامه "فتح خون" از 20 دی ساعت 21 از رادیو ایران پخش میشود و تا 30 دی ادامه دارد. این برنامه به سردبیری محمد پورابراهیم و عبدالله اعلایی و تهیهکنندگی حسن آقاجانی به سیمای امام حسین (ع) در قرآن کریم میپردازد.
برنامه "فراسو" 20 دی ماه در رادیو تجارت به معرفی و عملکرد سازمان جهانی تجارت میپردازد. در این برنامه دکتر شهریار عزیزی کارشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی حضور دارد.
برنامه "چهارسوق" 20 دی ساعت 12:30 تا 14 در رادیو تجارت به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی میپردازد. در این برنامه رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر بازرگانی حضور دارند.
برنامه "صدای بازرگان" 22 دی در رادیو تجارت از ساعت 12:30 تا 14 به بررسی مرغ و تخممرغ میپردازد. برنامه "یک ایده، یک امکان" 26 دی ساعت 12 تا 12:30 به بررسی ایده طرح شده در مورد حذف سه صفر از پول رایج کشور میپردازد.
برنامه "سرمایه فردا" 24 دی در رادیو تجارت از ساعت 12 به مدت نیم ساعت به بررسی وضعیت بورس و شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه میشود، میپردازد. "پویش سبز" 22 دی در رادیو تجارت از ساعت 12 به مدت نیم ساعت درباره شرایط، معضلات، پیشرفتها و مسائل مربوط به صنعت خودرو بحث میکند.
برنامه "کلیک تجارت" 26 دی ساعت 12:30 به مدت نیم ساعت در رادیو تجارت به بررسی موانع حقوقی توسعه تجارت الکترونیک و مشکلات تجار در استفاده از این فناوریهای نوین در زمینه تجارت میپردازد.
برنامه زنده نمایشی "کافه رادیو" کاری از گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه در شبکه جهانی صدای آشناست که 21 دی میزبان فهیمه راستکار، بهنوش بختیاری، امیر تاجیک، فریدون محرابی، علیرضا شهاب و ... خواهد بود. این برنامه روزهای جمعه ساعت 21 به وقت تهران از این شبکه روی آنتن میرود.
پخش برنامه "از مدینه تا شام" از 20 دی از شبکه جهانی صدای آشنا شروع میشود و تا پایان محرم ادامه دارد. این برنامه وقایع کربلا را به تهیهکنندگی و سردبیری حسین یونسی ساعت 21:15 به وقت تهران پخش میکند و بهروز رضوی راوی آن است.
"کرامت سرخ" حاصل تلاش برنامهسازان گروه طرح و تولید حوزه آمریکا شبکه جهانی صدای آشناست که در ایام محرم پخش میشود. این برنامه در قالب روایی و نمایشی قیام و حماسه عاشورا را بررسی میکند. فرزاد حسنی و امیر منوچهری بازیگران برنامه "کرامت سرخ" هستند.
گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشنا برنامه "پایبوس" را در ایام محرم پخش میکند. این برنامه به بررسی ارادت مسلمانان و غیر مسلمانان به امام حسین (ع) از نگاه عرفان اسلامی میپردازد.
برنامه زنده رادیو شبانه کاری از گروه طرح و تولید حوزه اقیانوسیه در شبکه جهانی صدای آشنا امشب میزبان میزبان دو خبرنگار روزنامه آساهی ژاپن است. این برنامه به سردبیری پروانه عبداللهی و تهیهکنندگی انسیه سمیعپور پخش میشود.
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