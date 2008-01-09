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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

دانشگاه بیرجند به جمع دانشگاه‌های سطح یک ورزشی پیوست

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بیرجند گفت: دانشگاه بیرجند با داشتن 39 هزار و 730 متر مربع فضای ورزشی به دانشگاه های سطح یک تربیت بدنی وزارت علوم ارتقاء یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا میری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر این دانشگاه در ردیف دانشگاه های برخوردار از نظر امکانات، فضاها و فعالیت های ورزشی و فوق برنامه در سال 86 جای گرفته است و حمایت ها و مساعدت های دستگاه های مسئول به ویژه اداره کل تربت بدنی وزارت علوم و تلاشها ی مسئولان دانشگاه و بخش تربیت بدنی و نیز مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های ورزشی منجر به رسیدن به این جایگاه شده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه بیرجند در حال حاضر دارای شش هزار و 180 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده است، خاطرنشان کرد: همچنین بیش از 33 هزار و 550 مترمربع فضای ورزشی روباز و امکانات مختلف ورزشی و تربیت بدنی در این دانشگاه وجود دارد. 

میری سرانه فضای ورزشی در دانشگاه بیرجند 25/7 متر مربع عنوان نمود و اذعان داشت:  که اگر چه این رقم مطلوب است اما با توجه به گستردگی و پراکندگی بخش های مختلف دانشگاه ضرورت توسعه و گسترش فضاهای ورزشی در برخی از قسمت ها احساس می شود.

رئیس دانشگاه بیرجند در پایان یادآورشد: در راستا رسیدن به اهداف دانشگاه  یک هزار و 460 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده و یک هزار و 800 متـر مربع فضای روبـاز در دست احـداث است.

کد مطلب 618402

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