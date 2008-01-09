به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا میری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر این دانشگاه در ردیف دانشگاه های برخوردار از نظر امکانات، فضاها و فعالیت های ورزشی و فوق برنامه در سال 86 جای گرفته است و حمایت ها و مساعدت های دستگاه های مسئول به ویژه اداره کل تربت بدنی وزارت علوم و تلاشها ی مسئولان دانشگاه و بخش تربیت بدنی و نیز مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های ورزشی منجر به رسیدن به این جایگاه شده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه بیرجند در حال حاضر دارای شش هزار و 180 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده است، خاطرنشان کرد: همچنین بیش از 33 هزار و 550 مترمربع فضای ورزشی روباز و امکانات مختلف ورزشی و تربیت بدنی در این دانشگاه وجود دارد.

میری سرانه فضای ورزشی در دانشگاه بیرجند 25/7 متر مربع عنوان نمود و اذعان داشت: که اگر چه این رقم مطلوب است اما با توجه به گستردگی و پراکندگی بخش های مختلف دانشگاه ضرورت توسعه و گسترش فضاهای ورزشی در برخی از قسمت ها احساس می شود.

رئیس دانشگاه بیرجند در پایان یادآورشد: در راستا رسیدن به اهداف دانشگاه یک هزار و 460 متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده و یک هزار و 800 متـر مربع فضای روبـاز در دست احـداث است.