توزیع پودر شوینده در روزهای آتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میر کاظمی صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد کمیاب شدن پودر شوینده، گفت: سالانه حدود 150 میلیارد تومان یارانه به تولید کنندگان این محصول پرداخت می شود که براین اساس طی سه سال گذشته نیز به دلیل پرداخت یارانه به این محصول، نرخ سال 86 معادل نرخ مصوب سال 83 اعمال شده است.

وزیر بازرگانی افزود: اخیرا توزیع این محصول چند هزارتن کمتر شده که عمدتا به دلیل تاخیر در پرداخت یارانه ها بوده است که وزارت صنایع و معادن در پی پرداخت این یارانه است تا توزیع بیشتری در سطح بازار صورت گیرد و این مشکل حل شود.

به گفته وی، در 6 ماه دوم هر سال معمولا 50 درصد بیش از کل توزیعی که کارخانجات تعهد داشتند به سطح بازار وارد می شود؛ این درحالی است که در فصل پایانی سال نیز این توزیع بیشترین رقم را در طول سال به خود اختصاص می دهد که امید می رود با توزیع مداوم این محصول طی روزهای آتی مشکل حل شود.

میرکاظمی با اشاره به افزایش قیمت نان در برخی از استانها گفت: برای عدم تغییر قیمت هر محصولی باید میزان یارانه پرداختی به آن را بیشتر کرد. این درحالی است که دولت تمامی یارانه های مصوب خود را توزیع کرده و هم اکنون منابعی برای پرداخت یارانه بیشتر در اختیار ندارد.

وی تصریح کرد: برای جبران کسری یارانه ها، میزان درخواستی دولت باید مجددا تبدیل به متمم شده در مجلس به تصویب رسد و دولت براساس مصوبه مجلس میزان یارانه را پرداخت کند. به هر حال جاهایی که تعدیل قیمت به صلاح کشور است باید یارانه پرداخت شود.

وزیر بازرگانی افزود: میزان یارانه ای که در اختیار دولت بوده تخصیص داده شده و بیش از این نیز در اختیارش نیست که بتواند یارانه بپردازد. از سوی دیگر ازدیاد پول نفت نیز به حساب ذخیره ارزی وارد می شود که آن نیز از حیطه اختیارات دولت خارج است که بتواند از آن برداشتی داشته باشد.

میرکاظمی گفت: بحثهایی در رابطه با یارانه ها با مجلس مطرح است که بتوان میزان کسری یارانه را در قالب متمم بودجه دریافت کرد. این درحالی است که افزایش قیمت نان در استانها نیز طبق مصوبه سال قبل شورای اقتصاد در اختیار استانداران قرار گرفته که با توجه به عدم افزایش قیمت طی چند سال اخیر در برخی از استانها، تغییر نرخ نان حسب صلاحدید صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: قیمت نان در استانها نیز باید منصفانه باشد ولی به نظر می رسد که افزایش قیمت بی رویه نیز وجود نداشته است.