شناسایی 145هزار نفر بیکار در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی صبح امروز در جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر آذربایجان غربی گفت: در سند توسعه اشتغال آذربایجان غربی 145 هزار نفر بیکار شناسایی شده بود و با اجرای بنگاههای اقتصادی زود بازده برای 191 هزار نفر زمینه شغلی ایجاد می شود.

وی ادامه داد: تا کنون از محل بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده در استان برای 86 هزار نفر زمینه اشتغال فراهم شده که این امر موجب کاهش سه درصدی بیکاری شده است.

قربانی خاطرنشان کرد: تلاش دستگاههای اجرایی و بانک ها موجب شده کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی جزء پنج استان برتر انتخاب شود.

وی با اشاره به پر شدن ظرفیت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی افزود: استان با سرعت و شتاب قابل توجه به سوی صنعتی شدن حرکت می کند و غالب شهرک های صنعتی استان نیاز به توسعه دارند.

قربانی ضرورت ایجاد نواحی صنعتی در نقاط مرزی به خصوص بخش های استان آذربایجان غربی را یادآور شد و گفت: سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در آذربایجان غربی به دلیل وجود زیر ساخت ها و تمهیدات پیش بینی شده و اقدامات حمایتی در مقایسه با سایر استان های کشور پایین تر است.

وی افزود: سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل پایدار در این استان 100 میلیون ریال است.

استاندار گفت: صنعتی شدن در آذربایجان غربی را با هدف تولید برای صادرات محصولات غیر نفتی دنبال می کنیم.

مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی هم در این مراسم با اعلام اینکه در طول دو سال گذشته نرخ بیکاری استان در حد قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: طبق پیش بینی نرخ بیکاری از 2/11 در سال 84 به 3/8 در پایان برنامه چهارم برسد که طبق اعلام سازمان آمار کشور نرخ بیکاری در زمستان به 2/7 ودر تابستان به 6/6 درصد رسیده است.

علی سلیمانی افزود: در 9 ماهه گذشته از محل بنگاههای اقتصادی زود بازده 56هزار طرح به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی دیگر سخنران این جشنواره با اعلام اینکه این استان در پنج سال آینده آذربایجان غربی قادر خواهد بود یک میلیون تن فولاد تولید کند، افزود: هم اکنون 14طرح تولید فولاد پیشرفت فیزیکی بین 20 تا بیشتر در دست اجراست.

محمد حاج زمانی با شاره به اینکه چهار واحد سیمان به ظرفیت چهار میلیون تن در استان در دست ساخت است، بیان داشت: با بهره برداری از این واحدها در سال آینده این استان به عنوان قطب مهم صادرات سیمان خاکستری سفید و سیمان پلیمری تبدیل خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این گردهمایی اظهارداشت: میزان تولید محصولات کشاورزی در استان در طول دو سال اخیر بیش از یک میلیون تن افزایش یافته است وبا بهره گیری از ظرفیت طرح های اقتصادی زودبازده در استان در بخش صنایع تبدیلی ودامی به خود کفایی رسیده ایم.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی هم در این جشنواره با بیان اینکه 20 هزار طرح خدماتی با بانک های عامل استان معرفی شده است خاطرنشان کرد: از این میزان 11هزار واحد با اعتباری بالغ بر یم هزار و70 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

علی اسکندری از ساخت مجتمع های صنفی و قالی بافی از محل بنگاههای اقتصادی کوچک وزودبازده در استان خبرداد و افزود: هم اکنون ایجاد 14مجتمع صنفی در شهرهای مختلف استان آغاز شده است.

در این مراسم از20 نفر از کارآفرینان نمونه استان به دلیل ایجاد اشتغال پایدار،نوع آوری وایجاد کسب وکار موفق با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.