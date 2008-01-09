بررسی موقعیت زمین از نگاه موجودات فرا زمینی!

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام خبر کشف اولین سیاره فرا منظومه شمسی، این سوال در ذهن ستاره شناسان به وجود آمد که آیا واقعا اجرام آسمانی غیر از زمین می توانند میزبان حیات باشند.

به همین منظور به تازگی یک تیم پنج نفره از ستاره شناسان موسسه فیزیک نجوم جزایر قناری که نتایج تحقیقات خود را در مجله Astrophysical Journal منتشر کردند، بررسیهایی را از نگاه یک رصدگر فرا زمینی که مجهز به فناوریها و تلسکوپهای بسیار پیشرفته است و می تواند تمام اجرام آسمانی که دور ستاره خورشید می چرخند را رصد کند، آغاز کردند.

در حقیقت این ستاره شناسان به بررسی این مسئله پرداختند که این رصدگر فرا زمینی چگونه، از چه زاویه ای و به مدت چندین هفته زمین می تواند زمین را رصد کند و عناصر شیمیایی که اتمسفر این سیاره را تشکیل داده اند، شناسایی کند.

این دانشمندان یک مدل محاسباتی جدید را از نور زمین توسعه داده اند که در مقیاس جهانی می تواند مناطق پوشیده از توده های ابری اتمسفر زمین را اندازه گیری کند.

براساس این مدل، در یک دوره چند ماهه، رصدگر فرا زمینی می تواند تمام جزئیات مربوط به اتمسفر و جو زمین را شناسایی کند و تشخیص دهد که زمین هر 24 ساعت یکبار به دور خود می چرخد.

همچنین می تواند فاصله زمین تا خورشید و سیکل تبدیل ابر به آب و ابعاد زمین را محاسبه کند.