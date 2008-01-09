3823 فرصت شغلی در قالب طرحهای زود بازده در استان کرمان ایجاد شد

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: سهم استان کرمان از اعتبارات بنگاههای زود بازده هزارو 600 میلیارد تومان می باشد که تا کنون بیش از400 میلیارد تومان در قالب طرحهای زود بازده تصویب و به بانکها ابلاغ شده است.

وی گفت: در حال حاضر هزارو سیصد و شصت طرح زود بازده در استان کرمان به بهره برداری رسیده است.

رئوفی نژاد با تاکید برایجاد اشتغال در استان بخصوص مناطق جنوبی استان گفت: برای ایجاد اشتغال احداث بیست مجتمع کشاورزی در اولویت کار ما قرار گرفته که این مجتمع ها عمدتا دامداری هستند و در صورت تامین زمین از سوی بخش خصوصی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی ضمن اشاره به واگذاری 286 هکتار زمین به تعاونیهای استان کرمان خاطر نشان کرد: تا کنون 110 شرکت تعاونی با حمایت و پشتیبانی بخش دولتی درسطح استان تاسیس شده است که در این تعاونی ها 20 هزار نفر عضو هستند.

استاندار کرمان یادآور شد: به هر عضو تعاونی140 میلیون تومان تسهیلات یارانه ای اختصاص می یابد.