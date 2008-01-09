به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، دکتر خالد مسعود رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در همایشی که از سوی "جنبش برادران مسلمان" پاکستان که دیروز سه شنبه 18 دی‌ماه با عنوان" از بین بردن افراط گرایی و ترویج انسجام" برگزار شده بود اظهار داشت که علما و روحانیون دینی باید پیام اهل بیت(ع) را که همان ترویج صلح و هماهنگی میان بشریت است گسترش دهند.

وی افزود: ما با مشکلات جدی مواجه هستیم چرا که فرهنگ تساهل و احترام به افکار مختلف در این کشور گسترش نیافته است ، بنابراین ضرورت انکار ناپذیر احترام به افکار و ادیان باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس این شورا یادآور شد: پاکستان در دوران آزمایش خودبه سر می برد و وظیفه علمای دینی و روحانیون آرام کردن بحران کنونی است. باید از میان تمام منافع شخصی گذشت تا بتوانیم مسئولیتهای را که در قبال کشور برعهده داریم کامل کرده و از صدور فتاوای اختلاف افکن دوری کنیم.

علامه عنایت علی شاکر رئیس " جنبش برادران مسلمان" نیز گفت: تمام ادیان الهی از جمله اسلام، تروریسم، افراط گرایی، فرقه گرایی و خشونت علیه بشریت را محکوم کرده اند و افرادی که درگیر این امور هستند دشمن بشریت محسوب می شوند.

وی اظهار داشت که محرم صلح وهماهنگی دینی را به تمام بشریت می آموزد، بنابراین باید این ماه آرام ترین ماه سال باشد.

وی همچنین یادآورشد که هماهنگی بین دینی باید میان جوانان گسترش یابد تا جهان صلح آمیز به دنبال آن شکل گیرد.