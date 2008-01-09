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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی همدان به 10 رشته می رسد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه صنعتی استان همدان گفت:تا پایان سال آینده تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه به 10 رشته افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن مرادی پیش از ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به منظور ارائه گزارش درباره وضعیت این دانشگاه برگزار شد، گفت: در حال حاضر 400 دانشجو در چهار رشته پذیرفته شده اند.

مرادی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید و در ترم بهمن ماه 270 دانشجو پذیرفته می شوند، اظهار داشت: تا پایان سال آینده تعداد دانشجویان این دانشگاه به دو هزار و 500 نفرافزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: ساختمان جدید دانشگاه صنعتی همدان در زمینی به مساحت 10 هزار هتر مربع و در پنج طبقه طراحی شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی استان همدان یادآور شد: فاز نخست این مرکز شامل سه هزار متر مربع وسعت دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

محمد حسن مرادی اظهار داشت: فاز دیگر این مرکز مهر ماه سال آینده افتتاح خواهد شد.

مرادی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دانشجویان این مرکز در رشته های برق کنترل، کامپیوتر سخت افزار، برق الکترونیک و مهندسی آی تی مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 618425

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