وحدت ملی با پایبندی به قانون محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قاسم مرادی ظهر امروز در نشست احزاب استان فارس افزود: در قانون، تشکیل احزاب آزاد بوده و چارچوب آن را قانون مشخص کرده وبر این اساس پس از شکل گیری احزاب نماینده آن مراتب را گزارش داده ودولت نیز برای حزب شناسنامه صادر می کند.

وی احزاب را به دو دسته بدون شناسنامه و غیر قانونی تقسیم کرد و افزود: براین اساس وقتی پروانه حزبی در یک مرجع صالح لغو شو آن حزب غیر قانونی محسوب خواهد شد اما اگر حزبی درخواست پروانه داده باشد اما برای صدور مجوز اقدامی صورت نگیرد نمی توان آن حزب را غیر قانونی خواند.

در ادامه جلسه رئیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فارس نیز با اشاره به این موضوع که احزاب برای فعالیت های خود نیاز به حمایت های مالی دارند افزود: در دوره رئیس جمهوری خاتمی برای احزاب حدود دو میلیارد تومان یارانه اختصاص یافت که مسئولیت توزیع آن را خانه احزاب بر عهده داشت.

مسعو سپهر با بیان اینکه درآن زمان احزاب از یک تا 45میلیون تومان یارانه دریافت کردند، افزود: در حال حاضر این یارانه حذف شده و به جای آن می بینیم که حدود سه میلیارد تومان به دو تیم پرسپولیس و استقلال اختصاص یافته و در این شرایط نمی توان گفت که احزاب مورد توجه قرار گرفته اند.

وی یادآورشد: احزاب استان فارس برای برگزاری مجمع ها و جلسات خود توانایی پرداخت هزینه هتل های شیراز را ندارد ودر این خصوص ارگانهایی مانند فرمانداری، استانداری و... می توانند مکان هایی را برای برگزاری جلسات احزاب اختصاص دهند.