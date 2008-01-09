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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۱۴

اولین نشست مجمع مشورتی ائتلاف مردمی اصلاحات برگزار شد

سخنگوی ائتلاف مردمی اصلاحات از برگزاری اولین نشست مجمع مشورتی این ائتلاف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کروبی درباره این نشست گفت: علاوه بر دبیران کل 15 حزب اصلاح طلب عضو این ائتلاف، حدود 20 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و 30 نفر از نمایندگان ادوار مختلف مجلس و 10 نفر از فعالان سیاسی و مطبوعاتی در این مجمع عضویت دارند که در اولین نشست خوشبختانه علی رغم برودت هوا و تعطیلی مراکز دولتی بیش از 60 نفر در این جلسه شرکت کردند.چ

دبیر کل مجمع اسلامی بانوان در ادامه افزود: در این نشست علاوه بر سخنان دکتر کواکبیان رئیس ستاد ائتلاف، خانم جلودار زاده و آقایان  راه چمنی ، محجوب، اصغر زاده، قادری، ططری آستانه، حجج الاسلام اشرفی اصفهانی و قیومی سخنان مبسوطی در زمینه ضرورت تداوم راه امام خمینی (ره) و اصلاحات مردمی و شعارهای این ائتلاف ایراد کردند و قرار شد هر دو هفته یک بار این مجمع مشورتی ادامه داشته باشد.

کد مطلب 618438

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