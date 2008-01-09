اولین نشست مجمع مشورتی ائتلاف مردمی اصلاحات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کروبی درباره این نشست گفت: علاوه بر دبیران کل 15 حزب اصلاح طلب عضو این ائتلاف، حدود 20 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و 30 نفر از نمایندگان ادوار مختلف مجلس و 10 نفر از فعالان سیاسی و مطبوعاتی در این مجمع عضویت دارند که در اولین نشست خوشبختانه علی رغم برودت هوا و تعطیلی مراکز دولتی بیش از 60 نفر در این جلسه شرکت کردند.چ

دبیر کل مجمع اسلامی بانوان در ادامه افزود: در این نشست علاوه بر سخنان دکتر کواکبیان رئیس ستاد ائتلاف، خانم جلودار زاده و آقایان راه چمنی ، محجوب، اصغر زاده، قادری، ططری آستانه، حجج الاسلام اشرفی اصفهانی و قیومی سخنان مبسوطی در زمینه ضرورت تداوم راه امام خمینی (ره) و اصلاحات مردمی و شعارهای این ائتلاف ایراد کردند و قرار شد هر دو هفته یک بار این مجمع مشورتی ادامه داشته باشد.