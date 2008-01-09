سرلیست اعتماد ملی ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، حجت الاسلام رسول منتجب نیا پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا سرلیست حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم است یا خیر، گفت: نظر دوستان چنین است.

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در مورد اولویت های اصلاح طلبان در مجلس هشتم گفت: قانون اساسی اختیارات فوق العاده ای به نماینده داده است و نمایندگان می توانند با مسئله بیکاری، تورم و برخی مسائل مبتلا به کشور مبارزه کنند.

وی افزود: مجلس طی چند دوره اخیر از جایگاه اصلی خود تنزل پیدا کرده است.

منتجب نیا در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در مورد وجود افراد تندرو در جریانات سیاسی پرسید، گفت: بنده امیدوارم افراد تند رو و افراطی و کسانی که حرکت های نامعقولی داشته اند، از صحنه اثرگذاری کناره گیری کنند و میدان را به افراد عقل گرا بسپارند تا حرکت های عقلانی آغاز شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه افراد تندرو هم در بین اصلاح طلبان و هم در بین اصولگرایان هستند، گفت: این دو جریان سیاسی بهتر است افراد تندرو و غیر منطقی را کنار گذارند البته این کنار گذاشتن به معنای خانه نشین کردن آنها نیست بلکه باید میزان اثرگذاری آنها را کاهش داد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم گفت: بنده اعتقاد دارم اصلاح طلبان به وحدت حداکثری می رسند کما اینکه اکثر لیست های آنها در اکثر شهرستان ها و تهران مشترک است.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در مورد میزان حضور مردم درانتخابات 24 اسفند گفت: به اعتقاد بنده میزان مشارکت مردم در این انتخابات بیش از انتخابات مجلس هفتم است چون مردم نسبت به حضور در انتخابات حساس تر از گذشته شده و متوجه شده اند که تصمیمات اتخاذ شده در عرصه اقتصادی رضایت آنها را جلب نکرده است.

وی ادامه داد: میزان اقبال مردم نسبت به اصلاح طلبان نزدیک به شرایط قبل از دوم خرداد 76 است.

منتجب نیا در پاسخ به این سئوال که آیا شما عقل گرایی را همسان مصلحت گرایی می دانید، گفت: تکیه ما بر روی مسئله اعتدال و عقل گرایی به معنای آن نیست که تندروها مخالف مردم و نظام هستند. برخی ها دلسوز نظام هستند اما حرکت های احساسی انجام می دهند که مبتنی بر عقل و تدبیر نیست.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در ارزیابی خود از عملکرد مجلس ششم نیز گفت: این مجلس به لحاظ کیفیت، تخصص، سابقه و اندیشه مجلس خوبی بود اما نقاط ضعف هایی هم داشت و شعارهای تندی در آن داده شد که باعث شد جریان اصلاحات به اهداف عالیه خود نرسد. اگراین مجلس از ظرفیت ها به نحو احسن استفاده می کرد، ما امروز شاهد این گونه مشکلات در کشور نبودیم.

منتجب نیا در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در مورد نقاط قوت دولت جویا شد، گفت: یکی از نقاط قوت دولت دوندگی و تلاش مستمر است اما بنده معتقدم عقل، تدبیر و تخصص مشکلات کشور را حل می کند.