بوش در سفر به خاورمیانه در پی فشار بر مقاومت است/ روند سازش توهم است

خالد البطش از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مسئله افزود یکی از اهداف سفر بوش به خاورمیانه بسیج کشورهای منطقه وجهان برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی ایران از فن آوری صلح آمیز هسته ای است.

وی همچنین خاطر نشان ساخت از دیگر اهداف این سفر پایمال کردن حقوق مردم فلسطین از طریق ضربه زدن به نیروهای مقاوم این ملت است.

به گفته بطش، جرج بوش هرگز در این سفر خود چیزی را به ملت فلسطین یا آن توهم بزرگی که روند سازش نام گرفته نخواهد بخشید، بلکه هدف اصلی وشاید تنها هدف از این سفر حمایت بیشتر از رژیم صهیونیستی در مقابل کشورهای مقاوم است.

وی افزود بوش سعی دارد در این سفر با تقویت کشورهایی که به اصطلاح میانه رو خوانده می شوند آنان را وادار به مقابله با نیروهای مقاومت کرده وبر آن است تا با برقراری روابط بازرگانی وسازش با رژیم صهیونیستی موقعیت این رژیم را در منطقه تقویت کند و از این رو می توان گفت که هدف سفر بوش برسمیت شناختن حقوق حقه ملت فلسطین نیست بلکه تامین امنیت رژیم اسرائیل از طریق برقراری روابط دیپلماتیک بین برخی از کشورهای عربی واسلامی با این رژیم است.

به گفته این رهبر جهاد اسلامی فلسطین، آمریکا در سایه شکست های بزرگی که درعراق وافغانستان متحمل شده است و نیز شکست سنگینی که هم پیمانانش در لبنان از یک سو ودر فلسطین از سوی دیگر متحمل گردیده اند، اکنون به دنبال طرفهای کمک کننده می گردد تا به این کشور از طریق سرکوب مقاومت ونیز برقراری روابط با رژیم اسرائیل وتحقق آرزوی کاندولیزا رایس در شکل گیری خاورمیانه جدید کمک کنند.