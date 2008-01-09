استفاده از گاز در ادارات آذربایجان غربی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی در جلسه ستاد حوداث و سوانح غیر مترقبه استان که لحظاتی پیش برگزار شد گفت: مردم در مصرف گاز در اولویت قرار دارند و اداراتی که سیتم گرمایشی دوگانه دارند حق استفاده از گاز را ندارند.

وی ادامه داد: در تامین نفت گاز برای سوخت ادارات در استان مشکلی نیست و مسوولان ادارات باید با تعویض سیستم گرمایشی از نفت گاز برای گرم کردن ادارات استفاده کنند.

قربانی عنوان کرد: ادارات و مراکز آموزشی استان به خاطر کاهش مصرف سوخت در روز های اخیر از روز دو شنبه تا آخر این هفته از ساعت 9 صبح درمحل کار خود حاضر می شوند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی خواست تا امکانات حمل مواد سوختی خود را در اختیار شرکت نفت برای تحویل مواد سوختی به مردم و ادارات قرار دهند.

وی همچنین در مورد فرودگاه ارومیه گفت: این فرودگاه از نظر فرود و برخواستن هواپیما هیچ گونه مشکلی ندارد و لغو شدن پروازها به دلیل وجود مشکل در تهران است.

قربانی همچنین بر تامین نفت سفید و نفت گاز مردم و نهادهای موجود در استان در اسرع وقت تاکید کرد.

کمبود گاز مایع ضمن تاخیر ساعات کاری ادارات ومراکز آموزشی وایجاد مشکلات عدیده برای مردم موجب تعطیلی پنج روزه در کلیه مدارس استان وتاخیر در برگزاری امتحانات این مدارس شده است.

هم اکنون برای جلوگیری از مشکلات گرمایشی برای مردم استان توزیع نفت سفید توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی در شهرهای استان ادامه دارد.