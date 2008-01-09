امکان تمدید زمان ثبت نام داوطلبان به هیچ وجه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علیرضا فشار تصریح کرد: قانون انتخابات اجازه تمدید زمان ثبت نام داوطلبان را نمی‌دهد و تمامی کسانی که خواستار ثبت نام در انتخابات هستند باید در مهلت قانونی اقدام به ثبت نام کنند.

وی تاکید کرد که مهلت ثبت نام از داوطلبان نامزدی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تا پایان وقت اداری روز جمعه ‪ ۲۱‬دی ماه خواهد بود.

همچنین داوطلبان ثبت نام در انتخابات اولین میاندوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای چهار استان تهران، ایلام، قزوین و آذربایجان شرقی نیز تا پایان وقت اداری امروز (چهارشنبه) فرصت ثبت نام دارند.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: فرمانداری‌ها و ستاد انتخابات در روزهای گذشته که سایر دستگاههای دولتی به دلیل بارش برف تعطیل بودند، به فعالیت خود ادامه داده و از داوطلبان ثبت نام بعمل آوردند و به همین خاطر دلیلی برای تمدید زمان ثبت نام وجود ندارد.

