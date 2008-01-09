فدراسیون عقب ماندگی ها راجبران کند / به رای کمیته انضباطی اعتراض داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت پس از پایان انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و انتخاب علی کفاشیان به عنوان رئیس این فدراسیون ، افزود: آقای کفاشیان از جمله مدیرانی هستند که در سطح کلان ورزش کار کرده اند و از قدرت مدیریتی بالایی برخوردارند. امیدوارم همه احساس مسئولیت کنند تا فوتبال کشورمان هرچه سریع تر سامان پیدا کند و باشگاه سپاهان هم به عنوان جزیی از پیکره فوتبال کشور از هیچ کوششی فروگزار نمی کند تا هرچه زودتر وضعیت فوتبال کشور هموار شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در ادامه تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی و کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال همکاری بسیار خوبی به عمل آوردند تا رئیس فدراسیون انتخاب شود و خوشبختانه رئیس فدراسیون فوتبال در فضایی کاملا دموکراتیک انتخاب شد. امیدوارم آقای کفاشیان و اعضای هیئت رئیسه شتاب کرده و به عبارت بهتر به توان دو کار کنند تا عقب افتادگی فوتبال ما نسبت به دیگر کشورهای آسیایی از جمله کشورهای شرق آسیا تا حدود زیادی جبران شود.

ساکت گفت: اصلی ترین کاری که فدراسیون فوتبال باید انجام دهد انتخاب سرمربی برای تیم ملی است ضمن اینکه به اعتقاد من برای موفقیت باید چشم انداز 20 ساله تدوین شود و در خصوص مسائلی از قبیل درآمدزایی و زیر ساخت ها توجه ویژه صورت پذیرد.

وی در خصوص لوکا بوناچیچ، سرمربی تیم فوتبال سپاهان و شابعاتی که اخیرا مبنی بر جدایی این مربی از تیم سپاهان به گوش می رسد گفت: فقط می دانم که او هرچه زودتر به کشور بازمی گردد تا کار خود را به عنوان سرمربی سپاهان از سر بگیرد.

ساکت در پایان در خصوص حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر کاستن 5 امتیاز از تیم سپاهان و محرومیت سه ماهه این تیم از میزبانی افزود: ما به غیر از جرایمی که در خصوص سرباز نیروی انتظامی برای باشگاه سپاهان در نظر گرفته شده نسبت به دیگر آرا اعتراض داریم . باشگاه سپاهان در این خصوص پیگیری های لازم را انجام می دهد تا ضمن شناسایی مسببین اصلی حادثه نابینا شدن سرباز احمدی، از تضییع حق و حقوق این تیم هم جلوگیری به عمل آورد.