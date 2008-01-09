سفر خاورمیانه ای بوش در انفعال کامل صورت می گیرد/ سیاست خاورمیانه ای آمریکا تعدیل خواهد شد

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهداف و رویکردهای سفر خاورمیانه بوش گفت: بوش این سفر را در حالت انفعال کامل انجام داد و نمی تواند مدعی شود که موضع آمریکا و جمهوری خواهان در خاورمیانه، فعال و مبتکرانه است.

وی افزود: بوش از ابتدای ریاست جمهوری خویش، برنامه و رویکرد خاصی را برای خاورمیانه ، تحت عنوان " خاورمیانه بزرگ" داشت که امروز می توان گفت این راهبرد به هیچ وجه به موفقیت و پیشرفت نرسیده است.

فلاحت پیشه با اشاره به کنفرانس آناپلیس، سفر بوش را تداوم این کنفرانس توصیف کرد و گفت:کنفرانس آناپلیس عملا نتوانست راهبرد آمریکا در خاورمیانه را بهبود ببخشد و اتفاقا بعد از این کنفرانس ، اختلافات و درگیری ها در منطقه رو به افزایش نهاد.

وی اظهار داشت: آمریکا هزینه های نظامی لازم را در خاورمیانه پرداخته ، اما در عرصه دیپلماسی به موقعیت دلخواه نرسیده است و انگیزه اصلی سفر بوش هم همین مسئله است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سفر بوش در حقیقت آخرین تلاش وی برای تشکیل معادله مطلوب آمریکا در خاورمیانه است و بوش همین وضعیت آشفته فعلی را برای جانشین خود در کاخ سفید به ارث می گذارد.