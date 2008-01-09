شهروندان مراقب فروش حواله های جعلی سوخت باشند

به گزارش خبرنگارمهر در شیراز، رئیس پلیس آگاهی فارس ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: طی این مدت افرادی با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده در خصوص سهمیه بندی بنزین اقدام به جعل حواله های سوخت تحویلی به اتحادیه های تاکسیرانی شیراز و آژانس های مسافربری درون شهری و برون شهری کرده و مبلغ های گزاف به متقاضیان می فروشند.

سرهنگ محمدی ادامه داد: ازآنجایی که این اقدام بر خلاف قانون و مقررات وضع شده بوده و سبب ضربه اقتصادی به ذخایر ملی کشورخواهد شد اخطار می شود که با جاعلین و استفاده کنندگان از اسناد مجعول مطابق مقررات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور اکیپهای آشکار و مخفی از بازرسین واحدهای مرتبط در ساعت های مختلف شبانه روز به صورت ثابت و سیار از جایگاه های سوخت رسانی بازدید و بر جریان امور نظارت خواهند کرد.