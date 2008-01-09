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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۰۹

رئیس پلیس آگاهی فارس:

شهروندان مراقب فروش حواله های جعلی سوخت باشند

شیراز - خبرگزاری مهر: سرهنگ محمد محمدی نسبت به فروش حواله های جعلی سوخت از سوی برخی از افراد سودجو در سطح شهرستان شیراز هشدار داد.

به گزارش خبرنگارمهر در شیراز، رئیس پلیس آگاهی فارس ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: طی این مدت افرادی با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده در خصوص سهمیه بندی بنزین اقدام به جعل حواله های سوخت تحویلی به اتحادیه های تاکسیرانی شیراز و آژانس های مسافربری درون شهری و برون شهری کرده و مبلغ های گزاف به متقاضیان می فروشند.

سرهنگ محمدی ادامه داد: ازآنجایی که این اقدام بر خلاف قانون و مقررات وضع شده بوده و سبب ضربه اقتصادی به ذخایر ملی کشورخواهد شد اخطار می شود که با جاعلین و استفاده کنندگان از اسناد مجعول مطابق مقررات خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور اکیپهای آشکار و مخفی از بازرسین واحدهای مرتبط در ساعت های مختلف شبانه روز به صورت ثابت و سیار از جایگاه های سوخت رسانی بازدید و بر جریان امور نظارت خواهند کرد.

کد مطلب 618461

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