تمام مسئولیت ها از شنبه با فدراسیون جدید است/ دیگران نظر بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صفایی فراهانی در پایان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: وظیفه کمیته انتقالی برنامه ریزی ، تنظیم اساسنامه ، تصویب آن و برگزاری انتخابات بود که در کنار آن برنامه های اجرایی فدراسیون را نیز انجام می داد. در مجموع کار ما کار موقت بود و نمی توانستیم برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت انجام دهیم.

رئیس کمیته انتقالی تاکید کرد: به خاطر مسئولیتمان کارهای فدراسیون را اداره و پیگیری می کردیم و امروز که انتخابات برگزار شد، مدیران جدید باید با برنامه ریزی چهار ساله فوتبال ایران را به موقعیت خوبی در فوتبال جهان رهنمون سازند.

وی در مورد عملکرد کمیته انتقالی اضافه کرد: من نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم. دیگران بهتر است در این خصوص نظر بدهند.

صفایی فراهانی همچنین در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص ضعف این کمیته در دو سال اخیر صورت گرفت، خاطرنشان کرد: هر کدام از منتقدین انتقاداتی دارند که به آنها احترام می گذارم. من وظیفه ام را انجام داده ام و تمام تلاشم را برای صحت نتایج انجام می دهم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اگر فدراسیون فوتبال دوباره دچار مشکل شود، به فوتبال باز می گردند، گفت: ان شاء الله چنین اتفاقی نمی افتد.

صفایی فراهانی در خصوص نخستین اقدامات رئیس و هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال تصریح کرد: ساماندهی فوتبال کشور، توجه به فوتبال پایه، تنظیم آیین نامه هایی که در اساسنامه نیاز است، برنامه ریزی برای حضور تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا،کسب سهمیه بیشتر برای فوتبال ایران در لیگ حرفه ای ، اقدامات لازم برای موفقیت تیم های فوتبال، فوتسال ، بانوان و ساحلی برای شرکت و حضور موفق در عرصه های جهانی، تربیت نیروهای انسانی کارآمد که بتوانند در امور اجرایی فدراسیون و هیئت های ذیربط تاثیرگذار باشند و فوتبال ایران را از لحاظ استراتژیک به کشورهای صاحب نام فوتبال نزدیک کنند از مهمترین اقدامات فدراسیون آینده است.

صفایی فراهانی در پایان در خصوص اینکه آیا کفاشیان می تواند مدیر خوبی برای فدراسیون فوتبال باشد از اظهار هر گونه نظر خودداری کرد.