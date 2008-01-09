قصه حمید عاملی همیشه زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن چینی‌فروشان در پیام خود با اشاره به قصه‌گویی حمید عاملی در شب یلدا و در دهمین جشنواره قصه‌گویی کانون در سال گذشته، عشق وی را به کودکان و نوجوانان که حتی او را در زمان بیماری هم به محافل قصه‌گویی می‌کشاند، ستوده و آرزو کرده است که روح بلندش در جوار حضرت حق آرام و خوش باشد چرا که سال‌ها، ماه‌ها و روزها با قصه‌هایش دل ما و فرزندانمان را خوش کرده و همچنان قصه‌های او و زندگیش برایمان زنده است و ادامه دارد.

در بخشی از پیام مدیرعامل کانون آمده است: قصه‌گوی ما، خداحافظ... یادت هست؟ سال گذشته بود. شب بلند یلدا بود. دکتر حداد هم بود. مربیان هم بودند. صمیمی و خونگرم از میان برخواستی،‌ دستها را باز کردی، چرخی زدی و شروع کردی: "یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود." و قصه‌ای گفتی از پهلوانیها و رادمردی‌های جوانمردی از ایران زمین. شب یلدای کانون را تو شروع کردی و پس از تو قصه‌ها گفته شد. برای خداحافظی زودتر از بقیه بلند شدی که قرار بود به خانه قصه‌هایت رادیو بروی. دور که می‌شدی نگاهی به قد و بالایت کردم و دلم لرزید. با خود گفتم آیا این آخرین یلدای قصه‌گوی ماست؟ می دانستم که بیماری و با زحمت پا به جشنواره قصه‌گویی کانون گذاشته‌ای ولی عشق تو به مردم و خصوصاً کودکان و نوجوانان تو را در هر حالی به محافل قصه‌گویی می‌کشاند...