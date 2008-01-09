رای کمیته انضباطی در مورد پرسپولیس عادلانه نبود/ انتخابات سلامت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه این باشگاه نمی توانسته نظارتی بر عملکرد تماشاگران حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان داشته باشد، افزود: به اعتقاد من رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص باشگاه پرسپولیس منصفانه نبود. باشگاه نمی توانست نظارتی بر جماعت حاضر در ورزشگاه داشته باشد و اصلا ما آنها را به همراه خود به اصفهان نبرده بودیم که اکنون بخواهیم در قبال کاری که انجام داده اند پاسخگو باشیم. در مجموع ما نباید جوابگوی بی انضباطی آن تعداد هواداران باشیم که هیچ نظارتی بر آنها نداشته ایم.

کاشانی در ادامه انتخابات فدراسیون فوتبال و انتخاب علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال را مثبت ارزیابی کرد و افزود: انتخابات فدراسیون فوتبال خوشبختانه در کمال صحت و سلامت برگزار شد و همه نسبت به سلامت آن تاکید داشتند. امیدوارم گروه حاضر به دور از هرگونه جناح بندی، فوتبال کشور را به روزها خوب خود برسانند.

وی در خصوص بازگشت مرزبان، مربی پرسپولیس، به این تیم گفت: مرزبان تعهد کتبی داده که طبق خواست باشگاه در پرسپولیس فعالیت کند و کار خود را به نحو احسن انجام دهد.

کاشانی در پایان درباره حسین کعبی گفت: پرسپولیس خواهان این بازیکن است اما هنوز از او پاسخی دریافت نکرده است.