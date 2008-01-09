شاید تندروی مجلس ششم باعث رویگردانی مردم از اصلاح طلبان شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در فرمانداری تهران، داوود سلیمانی در جمع خبرگاران در پاسخ به این سئوال که آیا گمان نمی کنید دوباره رد صلاحیت شوید؟ گفت: چرا تفال بد می زنید! باید حمل به خیر کرد، بگوئید انشاء الله تائید می شوید.

وی همچنین در واکنش به اظهارات کعبی، عضو حقوقدان شورای نگهبان که گفته بود اصل بر رد صلاحیت، رد صلاحیت شدگان مجالس گذشته است، گفت: این حرف مردادماه زده شد اما ما امروز در دی ماه قرار داریم و در این مدت ارتباط مسئولان نظام با یکدیگر و شرایط امروزی جامعه و وضعیت بین المللی کشور صحبت های کعبی را دستخوش بازنگری می کند.

سلیمانی در پاسخ به این سئوال که آیا عملکرد مجلس ششم باعث رویگردانی مردم از اصلاح طلبان شده است؟ گفت: شاید، نمی دانم. البته این موضوع یک امر تک فرایندی نیست، بلکه یک بردار این رویگردانی شاید تندروی مجلس ششم باشد.

رئیس کمیسیون احزاب حزب مشارکت در واکنش به مواضع حداد عادل مبنی بر اینکه رد صلاحیت شدگان مجالس گذشته در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام نکنند، گفت: این نظر آقای حداد است، من هم می گویم ایشان ثبت نام نکند! حداد عادل نه دستگاه نظارتی است و نه می تواند اتفاقات آینده را پیش بینی کند.

وی درباره نقاط قوت مجلس هفتم نیز با لحنی کنایه آمیز اظهار داشت: از جمله این نقاط قوت این بود که اغلب کارها را به دولت سپرد و مصممات دولت را به عنوان مصوبات به حساب آورد.

سلیمانی در پایان با تاکید بر اینکه از عملکرد مجلس ششم دفاع می کند، گفت: مجلس ششم در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای خوبی داشت اما می توان در این دوره در شیوه های تعامل، تجدید نظر کند.