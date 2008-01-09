اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس در خرم آباد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، حسن شریعت نژاد در نشست خبری با رسانه های استان افزود: با اقدامات انجام شده از میان 30 نفر از معتمد محلی شناسایی شده 28 نفر تایید صلاحیت و از بین این افراد تعداد هشت نفر به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی و پنج نفر به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.

وی تصریح کرد : اصغر حقی پور، علی هاشم نیا، ابراهیم عزیزی، اردشیر فلاح کردی، حجت الله بیرانوند، رضا محمد خانی، امید علی پاپی و وحید رشیدی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی مجلس هشتم و احمد حسنوند، علی بهنام، علی دریکوند، ثریا سلاحورزی و احمد ویسکرمی اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخابات مجلس در خرم آباد هستند.

شریعت نژاد ادامه داد: از آغاز ثبت نام کاندیداهای هشتمین دوره مجلس تاکنون در حوزه انتخابیه شهرستان خرم‌آباد 23 نفر ثبت نام کرده‌اند .

وی یادآورشد: تعدادی دیگر نیز برای ثبت نام به این فرمانداری مراجعه کردند که به دلیل مشکلات جزئی در پرونده آنها، ثبت نام آنان به روزهای آتی موکول شده است.

فرماندارخرم آباد با اشاره به اینکه علی رغم تعطیلی ادارات شهرستان فرمانداری خرم آباد آماده ثبت نام از کاندیداهاست یادآور شد: با توجه به اینکه زمان ثبت نام قابل تمدید نیست همه داوطلبان هرچه سریع تر برای ثبت نام اقدام کنند.

شریعت نژاد خاطر نشان کرد : با توجه به فعالیت های محسوس و نامحسوس داوطلبان احتمال کاندیدا شده حدود 50 نفر در خرم آباد وجود دارد.