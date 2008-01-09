برقراری ثبات در خاورمیانه بدون کمک ایران امکانپذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "گونتر پلویگر" سفیر سابق آلمان در سازمان ملل متحد در تحلیلی در روزنامه "زوددویچه سایتونگ" درباره تصویب قطعنامه علیه دیگر کشورها اظهار داشت: وقتی کشوری برای به دست آوردن یک هدف استراتژیک اعلام نیاز می کند باید با وی مذاکره کرد، این سیاستی است که درباره ایران برای حل مسئله هسته ای باید در پیش گرفته شود.

وی درباره لزوم انجام مذاکره با ایران اظهار داشت: در این زمینه باید آمریکا و روسیه نیز به گروه مذاکره کنندگان اروپایی بپیوندند. برای اعتمادسازی در کنار لغو قطعنامه های آمریکا علیه ایران باید امنیت این کشور نیز تضمین شود تا نتیجه مطلوب از مذاکرات به دست آید.

وی در قسمت دیگری از مقاله خود خاطر نشان کرد: مداخله نظامی در کشورهای دیگر برای برقراری دموکراسی یک روش مطلوب و مناسب سیاست خارجی نیست.

این مقام سابق آلمانی همچنین اظهار داشت: برقراری ثبات و پایداری در خاورمیانه بدون ایران که یک قدرت منطقه ای محسوب می شود امکان پذیر نیست.

