تاسیس دفاتر خدمات اقتصادی ایران در سایر کشورها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در نشست میزگرد اقتصادی آمریکای لاتین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با تاکید بر لزوم فعالیت هر چه بیشتر سفارتخانه های کشور، گفت: با تغییر نگرش نسبت به سفارتخانه ها می توان علاوه بر جنبه سیاسی کار آنها از آنان به عنوان سفرای اقتصادی نیز استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن افزود: لازم است تا سفارتخانه ها علاوه بر فعالیتهای سیاسی در زمینه اقتصادی نیز اقدامات گسترده ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: لزوم توسعه تاسیس دفاتر خدمات اقتصادی ایران در سایر کشورها بیش از گذشته حس می شود، البته تاسیس این دفاتر باید برای اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن توجیه اقتصادی داشته باشد؛ این درحالی است که اگر درآمدهای این دفاتر تاخیر داشته باشد، دولت باید برای تامین اعتبار مورد نیاز آنها وارد عمل شود اگرچه اتاق بازرگانی بر خصوصی بودن دفاتر خدمات اقتصادی اعتقاد کامل دارد.

نهاوندیان گفت: برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور بخش خصوصی باید تغییرات عمده ای داشته باشد.

در ادامه مرتضی تفریشی سفیر ایران و اروگوئه نیز گفت: اتاق بازرگانی می تواند با تاسیس اتاق مشترک بازرگانی در اروگوئه تاسیس دفاتر تجاری در یکی از مناطق آزاد روابط اقتصادی خود را با این کشورها توسعه دهد.

وی افزود: ایران می تواند مواد پتروشیمی تاسیس کارخانجات لبنیات، کشتی سازی، شیلات، کشتارگاه های صنعتی، کارخانه سیمان و تراکتورسازی به اروگوئه صادرات داشته باشد.

همچنین احمد پابرجا سفیر ایران در کلمبیا نیز با اشاره به تصورات مردم نسبت به اینکه کلمبیا کشور ناامنی است، از تحت تاثیر قرار گرفتن روابط اقتصادی این کشور با سایر نقاط دنیا اظهار تاسف کرد.

وی با اشاره به بی نتیجه ماندن برخی طرحهای اقتصادی کشورمان در کلمبیا، خاطرنشان کرد: کلمبیا برای فروش کالاهای ایرانی در فروشگاه های زنجیره ای خود اعلام آمادگی کرده و با وجود اینکه تلاشهای صورت گرفته از سوی وزارت بازرگانی، تاکنون هیچ پاسخ مثبتی دریافت نشده است.

سفیر ایران در کلمبیا با اشاره به عدم استقبال تجار ایرانی از نمایشگاه های کلمبیا، گفت: برای حضور پررنگ بازرگانان ایرانی در نمایشگاه های خارجی لازم است تا وزارت بازرگانی بخشی از هزینه بخش خصوصی رایزن سفر به این نمایشگاه تقبل کند.

سفیر ایران در کوبا نیز با اشاره به تجارت خارجی 12 هزار میلیارد دلاری این کشور با دنیا از سهم ناچیز ایران در این کشور اظهار تاسف کرد.

در ادامه حجت سلطانی کاردار ایران در بولیوی نیز با اشاره به ایجاد دولت بولیوی براثر تحولات سیاسی در این کشور، اظهار داشت: اگرچه برقراری روابط اقتصادی با چنین کشورهایی بسیار مشکل است، اما باید زمینه های همکاری را شناسایی و به بخش خصوصی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: امضاء تفاهمنامه با کشور بولیوی بسیار آسان است؛ اما عملیاتی کردن آن سخت بوده و نیاز به انجام سفرهای زیادی دارد.

به گفته سلطانی، برای اجرایی کردن این تفاهمنامه ها باید از شرکتهایی که پشتوانه مالی قوی دارند بهره گرفت چرا که شرکتهای کوچک نمی توانند هزینه این سفرها را تامین کنند.

عیسی کاملی کاردار ایران در اکوادور نیز گفت: زمینه فعالیتهای اقتصادی اکوادور و مکزیک کاملا مشابه یکدیگر است و ایران می تواند با این کشور در زمینه نفت، محصولات کشاورزی، شیلات و جنگل داری همکاری اقتصادی داشته باشد.