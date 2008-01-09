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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

وزارت اطلاعات اعلام کرد:

انهدام باند خرید و فروش نفت گاز خارج از شبکه

انهدام باند خرید و فروش نفت گاز خارج از شبکه

یک باند خرید و فروش نفت گاز که از اوال سال 1385 به صورت غیرقانونی در سطح کشور فعالیت داشت، در شهرستان رباط کریم توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و 3 نفر از سرشبکه اصلی آن با هماهنگی سازمان تعزیزات حکومتی شعبه شهرستان مذکور دستگیر و روانه زندان گردیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: اعضای این باند مقادیر معتنابهی مواد سوختی را خارج از شبکه توزیع با شگردهایی خریداری و پس از بسته بندی در گالن هایی با برچسب مواد شوینده و جعل پروانه صادراتی توسط کامیونهایی که دارای جاسازی بودند بارگیری و از طریق شهرهای مرزی غرب و جنوب، از کشور خارج می نمودند.

شیوه کار این باند، استفاده از مخازن و بشکه های دو جداره بوده که مخزن اصلی را از فراورده های نفتی  و مخزن فرعی را که به شکل یک قیف حاوی مواد شوینده و در بالای گالن تعبیه شده بود، ضمن تبانی با یک نفر از ماموران گمرگ و صدور پروانه صادراتی جعلی موجب فریب ماموران بازرسی مستقر در مرزهای خروجی کشور می شدند.

کد مطلب 618504

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