وزير راه در كميسيون عمران مجلس حضور يافت

محسن نريمان رييس كميسيون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" با بيان اينكه در پي حادثه انفجار قطار در نيشابور تعدادي از نمايندگان با طرح سوال از وزير راه از وي خواستند در اين زمينه توضيح دهد، افزود: پيش از ظهر امروز احمد خرم به اتفاق جمعي از معاونان و مديرعامل راه آهن دركميسيون عمران حضور يافت و در خصوص اين حادثه توضيح داد.

رييس كميسيون عمران مجلس گفت: در جلسه اي كه با حضور وزير راه تشكيل شد كليه احتمالات در خصوص علت بروز اين حادثه مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا وزير راه اعلام كرد موضوع خرابكاري در اين حادثه منتفي است.

محسن نريمان با تاكيد بر اينكه وزير راه و ترابري سهل انگاري مسوولان ذيربط در خصوص اين حادثه را پذيرفت گفت: براساس آخرين بررسي هاي انجام شده ، سهل انگاري و عدم رعايت استاندارد و پاره اي از مقررات در هنگام فرار واگن محرز شده است و كميسيون عمران تا حصول نتيجه نهايي اين موضوع را دنبال خواهد كرد.

نريمان گفت: فرار واگن موضوع جديدي نيست و در كشورهاي ديگر نيز رخ داده است اما نكته مهم اين است كه زماني كه انفجار رخ داده است شش ساعت پس از تصادف واگن ها با قطار بوده است.

رييس كميسيون عمران مجلس بر لزوم بكارگيري كفش خط براي توقف واگن ها به هنگام فرار تاكيد كرد و گفت: اگر چه اقدامات زيادي انجام شده و مسئولان و مديران محلي به موقع در محل حادثه حضور داشته اند اما هنوز انفجار مهيبي كه حدود 180 تن" تي ان تي" اعلام شده مورد سوال و ابهام است.

وي افزود: بنابر اعلام وزير راه واگن ها حامل كود شيميايي ، بنزين ، پنبه و گوگرد به دليل ترافيك رفت و آمدهاي قطار در ايام دهه فجر از ريل ها خارج شده بود.

محسن نريمان با بيان اينكه بنا براعلام وزير راه آخرين رقم كشته شده ها 290 نفر بوده است گفت: اعضاي كميسيون عمران با جديت اين حادثه را دنبال خواهند كرد و مقرر شده است در روزهاي بعد نيز وزير در كميسيون حضور يابد و توضيح بيشتري را ارايه كند.

محسن نريمان با بيان اينكه به دليل فرصت كمي كه از مجلس ششم باقي است هرگونه تحقيق و تفحص در خصوص حادثه قطار در نيشابور منتفي است گفت: پيگيري ها را تا حصول حقايق دنبال مي كنيم.

رييس كميسيون عمران اعلام كرد: قرار شده است گزارش جامعي از اين حادثه در اختيار اين كميسيون قرار بگيرد و پژوهشي نيز در خصوص اتفاعات مشابه در كشورهاي ديگر صورت بگيرد و در اختياراعضاي كميسيون عمران قرارداده شود.

وي ابراز اميدواري كرد اينگونه حوادث زمينه ساز دقت بيشتر و هشدار جدي به مسوولان براي رعايت موارد ايمني و مقررات در ساير امور باشد.