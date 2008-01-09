باید از ظرفیت همجواری با افغانستان در جهت توسعه شهرستان تایباد استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در ادامه پیگیری اجرای پروژه های ملی و استانی شهرستان های استان در جلسه شورای اداری شهرستان تایباد که به دلیل برودت هوا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: اصلی ترین مزیت شهرستان تایباد قرار گرفتن در نوار مرزی شرق کشور و همسایگی با کشور افغانستان است که باید از این فرصت برای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شهرستان استفاده کرد.

وی با تاکید بر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در منطقه دوغارون تایباد گفت: با ایجاد زیرساخت های لازم و تخصیص اعتبارات مورد نیاز در این خصوص امیداواریم اغلب پروژه های مد نظر این منطقه در سال 87 عملیاتی شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین احداث نمایندگی های دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی در منطقه تایباد با اولویت جذب دانشجویان از کشور افغانستان و پرورش نیروی انسانی در راستای همکاری های دو جانبه با این کشور باید مد نظر قرار گیرد.

محمدی زاده ادامه داد: شهرستان تایباد حدود 121 میلیارد تومان سهمیه از طرح های زودبازده اقتصادی دارد که برای 65 درصد از این اعتبار طرح ارائه شده و می طلبد مدیران شهرستان در این حوزه بیشتر تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت طی دو سال آینده در تایباد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود گفت: با اجرای برنامه های مصوب در شهرستان حداقل طی یک ماه آینده باید 60 میلیارد تومان تسهیلات بانکی طرح های زودبازده در شهرستان ارائه شود.

استاندار خراسان رضوی در خصوص وضعیت ساخت مسکن 99 ساله در شهرستان تایباد گفت: در حال حاضر در تایباد جهت احداث مسکن در طرح زمین های 99 ساله از نطر تامین زمین و اعتبارات مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: دو بانده کردن محور تایباد به دوغارون، تعریض محور باخرز به تربت جام، آسفالت کمربندی شهر تایباد و راه های روستایی و رسیدگی به محور تایباد به خواف از جمله پروژه های اولویت دار راهسازی در شهرستان است.

محمدی زاده با تاکید بر احداث مرکز درمانی مورد نیاز برای منطقه باخرز و نوسازی و تجهیز بیمارستان تایباد افزود: احداث فاز دو شهرک صنعتی تایباد و ناحیه صنعتی باخزر هم از پروژه های صنعتی اولویت دار است.