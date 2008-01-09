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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۱۵

فرماندار خرم آباد:

600 هزار لیتر نفت سفید در خرم آباد توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: حسن شریعت نژاد گفت: به دنبال قطع گاز در اکثر نقاط استان از دیروز تاکنون بیش از 600 هزار لیتر نفت سفید در خرم آباد توزیع شده است.

فرماندار خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گاز اکثر نقاط خرم آباد قطع است، اظهار داشت: ذخیره نفت سفید به اندازه کافی موجود است که از طریق مراکز ثابت و سیار در سطح شهرستان توزیع می شود.

حسن شریعت نژاد با اشاره به مشکل کمبود نان در خرم آباد عنوان کرد: در حال حاضر با در اختیار گذاشتن آرد مورد نیاز 30 نانوایی دوگانه سوز به صورت شبانه روزی در خرم آباد مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

وی تصریح کرد: 50 هزار قرص نان از 100 هزار قرص نانی که توسط شهرستان های همجوار به مرکز استان ارسال شده در میان مردم توزیع شده است.

شریعت نژاد با اشاره به گزارش هواشناسی مبنی بر اینکه موج دوم سرما در راه است یادآور شد: ظرف 48 ساعت آینده با نصب 100 مشعل دوگانه سوز 100 خبازی دیگر نیز در خرم آباد شروع به کار می کنند.

فرماندار با اشاره به افزایش مصرف برق در سطح شهرستان خرم آباد خواستار صرفه جویی در مصرف برق شد.

کد مطلب 618512

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