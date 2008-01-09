  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

درپی ورود به فلسطین اشغالی؛

بوش از فرصت جدیدی برای صلح در خاورمیانه سخن گفت

بوش از فرصت جدیدی برای صلح در خاورمیانه سخن گفت

رئیس جمهوری آمریکا امروز در پی ورود به فلسطین اشغالی از وجود فرصت جدیدی برای صلح در منطقه خاورمیانه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش به هنگام ورود به فرودگاه گفت: ما برای برقراری صلحی دائمی تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: معتقدیم که فرصت جدیدی برای صلح اینجا در این سرزمین مقدس و آزادی وجود دارد.

بوش در ادامه گفت: آمریکا و اسرائیل دو هم پیمان قوی هستند و منبع این نیرو همان اعتقاد مشترک در توانایی آزادی بشری است.

جرج بوش امروز در چارچوب سفر دوره ای خاورمیانه ای خود وارد فلسطین اشغالی شد و درادامه برای اعلام حمایت مجدد خود از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به کرانه باختری و سپس به کویت، بحرین، امارات، عربستان و مصر خواهد رفت.

کد مطلب 618523

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها