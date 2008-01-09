بوش از فرصت جدیدی برای صلح در خاورمیانه سخن گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش به هنگام ورود به فرودگاه گفت: ما برای برقراری صلحی دائمی تلاش خواهیم کرد.



وی افزود: معتقدیم که فرصت جدیدی برای صلح اینجا در این سرزمین مقدس و آزادی وجود دارد.

بوش در ادامه گفت: آمریکا و اسرائیل دو هم پیمان قوی هستند و منبع این نیرو همان اعتقاد مشترک در توانایی آزادی بشری است.



جرج بوش امروز در چارچوب سفر دوره ای خاورمیانه ای خود وارد فلسطین اشغالی شد و درادامه برای اعلام حمایت مجدد خود از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به کرانه باختری و سپس به کویت، بحرین، امارات، عربستان و مصر خواهد رفت.