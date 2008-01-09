1300 مبلغ به مناطق روستایی لرستان اعزام می شوند

حجت الاسلام قنبر علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعزام مبلغان از امروز آغاز در لرستان شده است، افزود: امروز بیش از 120 مبلغ به مناطق محروم استان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: از حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم نیز درخواست شده است که حدود هزار مبلغ را به لرستان برای پوشش برخی از روستاهای استان اعزام کنند.

خادمی عنوان کرد: علاوه بر اعزام این تعداد مبلغ بیش از 100 نفر از روحانیون طرح هجرت مستقر در روستاها نیز در ایام محرم فعالیت خواهند داشت .

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه هدف از اعزام این مبلغان تبیین اهداف و انگیزه های نهضت حضرت سیدالشهدا (ع) است، ادامه داد: بیان معارف و احکام دینی و آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با ابعاد شخصیتی امام حسین (ع) از دیگر اهداف اعزام این مبلغان به مناطق مختلف استان است.

حجت الاسلام خادمی با تاکید بر اینکه شورای هیئات مذهبی در لرستان شکل گرفته است، یادآور شد: در حال حاضر بیش از هزار هیئت و دسته تشکل یافته مذهبی در سطح استان فعالیت می کنند.