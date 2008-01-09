تولید بیش از 838 هزار دستگاه خودرو در 9 ماهه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن در 9 ماهه ابتدای سال جاری 692 هزار و 350 دستگاه انواع خودروی سواری شامل 128 هزار و 814 دستگاه پراید نسیم و صبا، 93 هزار و 980 پراید مونتاژ نسیم و صبا (پارس خودرو)، 67 هزار و 59 دستگاه نسیم و صبای گازسوز، پژو 206 حدودا 57 هزار و 485 دستگاه، پژو آردی گازسوز 54هزار و 835 دستگاه، پژو آردی انژکتوری 21 هزار و 402 دستگاه، 43 هزار و 900 پژو 405 گازسوز، 28 هزار و 892 دستگاه پژو 405 انژکتوری، 43 هزار و 393 دستگاه سمند، 22هزار و 414 دستگاه سمند گازسوز و 39 هزار و 334 دستگاه پژو پارس تولید شده است.

همچنین در این مدت، پارس خودرو 7 هزار و 723 دستگاه و ایران خودرو 6 هزار و 397 دستگاه تندر90 تولید کرده اند.

بنابراین گزارش، در گروه خودروهای دو دیفرانسیل با تولید 5هزار و 414 دستگاه رشد 100 درصدی در گروه خودروی ون با تولید یک هزار و 496 دستگاه، رشد 305 درصدی در گروه مینی بوس با تولید یک هزار و 575 دستگاه رشد 53 درصدی، گروه کامیون با تولید 16 هزار و 751 دستگاه رشد 32 درصدی و در گروه وانت نیز با تولید 118 هزار و 260 دستگاه رشد 11 درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است در این مدت تعداد دو هزار و 803 دستگاه انواع اتوبوس نیز تولید شده است.

