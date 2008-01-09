دو خبر از تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله برگشت رقابت های لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه های کشور به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی روز جمعه برگزار نخواهد شد. طبق اعلام کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز دیدارهای این هفته از رقابت ها به 12 بهمن موکول شده است. ضمن اینکه بازی های هفته سوم نیز 5 بهمن برگزار خواهد شد.

فرخنده سلیمانی در رقابت های جهانی قضاوت می کند

فرخنده سلیمانی داور بین المللی و عضو کمیته داوران فدراسیون تنیس روی میز کشورمان به عنوان داورهمراه تیم ملی ایران را در اعزام به مسابقات جهانی این رشته درچین همراهی می کند. مسابقات جهانی چین 5 تا 12 اسفند برگزار می شود.