هدف سفر بوش به منطقه حمایت از جنگ طلبی و نژاد پرستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش حماس امروز در بیانیه خود اعلام کرد که سفر بوش به فلسطین اشغالی و مناطق خودگردان فلسطین "تکمیل فصول دسیسه های بین المللی علیه مسئله فلسطین است که آخرین آن کنفرانس ملعون آناپولیس بود".

این بیانیه افزود: بوش سرکرده شرارت در تلاش جدیدی برای ترمیم خرابی ها و ویرانگری هایی که سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه به بار آورده است، پای پلید خود را به سرزمین فلسطین اشغالی ما می گذارد.

براساس این بیانیه، سفر بوش به عنوان سرکرده تروریسم بین المللی به منطقه خاورمیانه برای حمایت دولت آمریکا از جنگ علنی علیه ملت و مسئله فلسطین در تلاش جهت شکستن اراده ملت فلسطین و پایداری آنها و به منظور اجرای دسیسه هایی است که دولت آمریکا و صهیونیست ها در آناپولیس طراحی کردند.

حماس افزود: سفر بوش همچنین برای حمایت از کشتار رژیم تروریستی صهیونیستی در نوار غزه و بازداشت ها در کرانه باختری و یورش هایی است که صهیونیست ها برای زمینه سازی جهت استقبال از وی مرتکب شدند.

دراین بیانیه آمده است: سفر بوش تنها به نفع اشغالگران صهیونیست و برای تشدید شکاف داخلی و تامین حمایت آمریکا از طرح های استعماری و شهرک سازی این رژیم و یهودی سازی قدس است.

حماس افزود: این سفر پوششی برای نسل کشی و پاکسازی نژادی است که رژیم اشغالگر تروریستی علیه ملت فلسطین به راه انداخته است.

وی از تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر رام الله به ریاست ابومازن خواست تا حجم دسیسه ها علیه ملت فلسطین را درک کرده و مذاکرات بیهوده خود با اشغالگران را که از زمان قرارداد اسلو تا امروز نتوانسته است حتی یک پست بازرسی صهیونیست ها را از داخل شهرهای کرانه باختری برچیند، متوقف کند.

حماس درباره تبعات این سفر هشدار داده و از سران کشورها و ملت های اسلامی و عربی خواست تا به یاری ملت فلسطین از همه راههای ممکن و تقویت پایداری آنها در برابر ماشین جنگی صهیونیست ها بشتابند.