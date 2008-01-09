اختصاص 90 میلیارد ریال برای تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا مصری در همایش "کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم درآمد" با تاکید بر مادران باردار و کودکان زیر 6 سال با ارائه گزارش طرح بهبود تغذیه اقشار آسیب‌پذیر که با همکاری وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، سازمان بهزیستی و کمیته‌ امداد امام خمینی(ره) در حال انجام است، گفت: کودکان بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست، معلولان و سالمندان از جمله افراد اولویت‌دار برای ارائه خدمات هستند.

وی خاطر نشان کرد:بدین منظور وزارت رفاه برای کاهش فقر غذایی مادران و کودکان در سال 84 با همکاری وزارت بهداشت تفاهم‌نامه ‌ای را امضا کرد که پس از آن کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به این تفاهم‌نامه پیوستند.

مصری تصریح کرد: در سال جاری، اقدامات مشترکی برای تامین یک وعده غذای گرم در روستامهدها با اعتبار 90 میلیارد ریال از محل بند "ب" تبصره 15 صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین، شناسایی مادران باردار، شیرده و کودکان 6 ماه تا 3 سال خانواده‌های نیازمند مبتلا به سوء تغذیه، تهیه بسته‌های آموزشی، ارزیابی وضعیت رشد کودکان 3 تا 6 سال، اجرای برنامه‌های آموزشی، تامین شاخص‌های عملکردی، ارائه گزارش‌های ادواری به وزارت رفاه، تامین اعتبارات سبد غذایی کودکان زیر 6 سال، تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت تامین سبد غذایی مادران باردار و شیرده، انتخاب شهرستانهای محروم، معرفی کودکان 3 تا 6 سال در روستامهدها از جمله تعهدات وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت و سازمان بهزیستی و کمیته امداد است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین از تشکیل کمیته ملی بهبود تغذیه در سال گذشته خبر داد و گفت: وظیفه این کمیته نظارت و ارزشیابی است.

مصری در ادامه تاکید کرد: مطابق با قانون اساسی ، دولت موظف است برای پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه و بر اساس ضوابط در جهت رفع فقر غذایی، امنیت و بهبود تغذیه همه امکانات خود را به کار گیرد.

وی بیان کرد: همچنین در سند چشم ‌انداز جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر یکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین از توزیع کالابرگ به عنوان سبد غذایی عمومی به 70 میلیون ایرانی خبر داد.