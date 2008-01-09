ایجاد اشتغال برای 2500 نفر در سردشت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خضر کاک درویشی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری این شهرستان افزود:این افراد در قالب اجرای 1850 طرح به تصویب در کارگروه شامل 250 طرح مربوط به بخش صنعت، 600 طرح بخش خدمات و یک هزار طرح نیز در بخش کشاورزی مشغول به کار خواهند شد.

وی ادامه داد: از این تعداد برای 1400 طرح در بخش های صنعت 270 طرح خدمات، 430 طرح کشاورزی و700 طرح تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی به میزان 185 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است که زمینه اشتغال دو هزار و 500 نفر را فراهم کرده است .

درویشی همچنین افزود: مبلغ کل اختصاص داده شده از اعتبار بنگاههای زودبازده اقتصادی به شهرستان سردشت 520 میلیارد ریال می باشد که از این مبلغ بیش از 160 میلیارد ریال اعتبار سال 86 به شهرستان است.