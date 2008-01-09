باند بزرگ توزیع ادوات ماهواره در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرگرد شهنام رضایی بعد از ظهر امروز دراین باره به خبرنگاران گفت:در این باند سه نفره اقدام به تهیه رسیور از مرز عراق به خصوص مرز شهرستان پیرانشهر و بقیه تجهیزات را نیز از شهرستان تبریز تهیه و با زدن خبرنامه خاص به وسیله کامپیوتر بازار یابی می کردند.

وی ادامه داد: با دستگیری این باد از سه خودرو سواری 62 ریسور، 111 LNB ، 61 کنترل و دو بشقاب کشف وضبط شده ومتهمان دستگیر شده باتشکیل پرونده به مراجع قضایی ذیصلاح فرستاده شدند.

وی یادآورشد: پرونده این افراد برای صدور حکم در دست بررسی است.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی از جمله ترکیه وعراق یکی از مبادی اصلی ورود محصولات قاچاق از جمله ماهواره است.