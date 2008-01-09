بوش قویترین متحد اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایهود اولمرت" کمی پس از فرود هواپیمای حامل رئیس جمهوری آمریکا در تل آویو در جمع خبرنگاران خطاب به بوش گفت که شما قوی ترین متحد ما هستید که حمایت کاملی از تلاش های ما انجام می دهید.

در همین حال، "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل کمی پس از سان دیدن بوش از سربازان صهیونیست به خبرنگاران گفت: سال جاری میلادی لحظه واقعی برای رسیدن به صلح است.

بوش عصر امروز برای انجام سفر دوره ای خود به خاورمیانه وارد سرزمین های اشغالی شد.

مقامات صهیونیست در حالی از صلح سخن می گویند که خود عامل کشتار وحشیانه ملت فلسطین و نا امنی در منطقه هستند.