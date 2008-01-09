انتخابات فوتبال ایران نمونه مجمع مردم سالار بود / استعفای شهنازی غیرطبیعی نبود

مهدی خبیری با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : انتخابات فدراسیون فوتبال با وجود تمامی حواشی و مسائلی که پیرامون آن مطرح بود بدون کوچکترین چالش و مسئله بازدارنده ای برگزارشد بطوری که به ادعای نمایندگان FIFA و AFC انتخابات فدراسیون فوتبال ایران یکی از بهترین انتخابات اعضای FIFA بود که می تواند الگوی مناسبی برای دیگر کشورهای عضو باشد.

خبیری اضافه کرد: خوشبختانه با شرایط حساسی که فوتبال کشور در آن قرار داشت ، تمامی خانواده فوتبال و اعضای مجمع احساس مسئولیت کردند و با حضور در صحنه انتخابات کارگروهی فوق العاده ای را بدور از هرگونه شائبه ای را رقم زدند که از این نظر باید گردهمایی باشکوه فوتبال کشور را ستود.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال درپاسخ به این سئوال که آیا کناره گیری شهنازی از انتخابات فدراسیون باعث لطمه به انتخابات نشد، اظهار داشت : کناره گیری ایشان از انتخابات یک تصمیم کاملا شخصی بود و نباید آن را غیر طبیعی دانست . معمولا در انتخابات FIFA و AFC نیز چنین اتفاقاتی رخ می دهد و نامزدها با سبک سنگین کردن شرایط ترجیح می دهند در انتخابات شرکت نکنند که با وجود پیشامدن این شرایط کوچکترین خللی در برگزاری انتخابات ایجاد نشد.

وی با بیان اینکه برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال آخرین مسئولیت کمیته انتقالی در اجرای ماموریت های سه گانه خود محسوب می شد، اظهار داشت: کمیته انتقالی پس از تدوین اساسنامه ، اداره فدراسیون فوتبال و برگزاری مجمع عمومی به کار خود پایان داد و از این پس مدیریت جدید فدراسیون اداره این مجموعه را برعهده خواهد داشت.

خبیری درخصوص عملکرد کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال طی 14 ماه گذشته اظهار داشت: در طول 10 سال سابقه همکاری با فدراسیون فوتبال هرگز در هیچ دوره ای به خاطر ندارم که هیئت رئیسه فدراسیون هر هفته دوبار تشکیل جلسه بدهد ولی کمیته انتقالی به عنوان هیئت رئیسه موقت طی یکسال و چند ماه گذشته با دقت، حساسیت و نظارت دقیق کلیه امور فدراسیون را پیش برد و اجازه نداد تا کوچکترین خللی در اموراجرایی فدراسیون ایجاد شود و تلاش کرد تا وظایف خود را به بهترین نحو و با حداکثر توان انجام دهد.