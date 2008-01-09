قصد رژیم اسرائیل برای بمباران یک کشتی باری عازم سوریه در دهه 90

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در گزارشی می نویسد: ماموران اسرائیلی در سال 1991 آماده می شدند تا یک کشتی را که گمان می رفت از کره شمالی به سوریه موشک حمل می کند، مورد هدف قرار دهند.

در این گزارش همچنین اعلام شده است که رژیم اسرائیل از این اقدام تنها 11 سال قبل از اینکه حمله کند تحت فشار آمریکا منصرف شده است.

این روزنامه ژاپنی در ادامه آورده است: ماموران سری سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد)، مخفیانه یک سیستم هدایت کننده را به یک ضد هوایی در کشتی که گمان می رفت حامل 23 موشک میان برد اسکاد به سوریه است، نصب کرده بودند.

یومیوری این گزارش را از بیت المقدس و با استناد به اظهارات ماموری تهیه کرده که مدعی شده در این عملیات شرکت داشته است.

این روزنامه نام این مامور را با کلمات ژاپنی "مایکل راس" نوشته است.

راس گفته است که دو نفر از همکاران وی که خود با لباس مبدل به عنوان کارگر کشتی جا زده بودند، دست به عملیات سیستم هدایت کننده زده بودند.

این گزارش مالکیت کشتی مذکو را اردنی - سوری اعلام کرده است.