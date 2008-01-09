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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

یک روزنامه ژاپنی فاش کرد:

قصد رژیم اسرائیل برای بمباران یک کشتی باری عازم سوریه در دهه 90

روزنامه یومیوری شیمبمون ژاپن امروز در گزارشی عنوان کرد که در اوایل دهه 1990 رژیم اسرائیل بر آن بوده تا یک کشتی باری را که از کره شمالی به سوی سوریه در حرکت بوده است، بمباران کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در گزارشی می نویسد: ماموران اسرائیلی در سال 1991 آماده می شدند تا یک کشتی را که گمان می رفت از کره شمالی به سوریه موشک حمل می کند، مورد هدف قرار دهند.

در این گزارش همچنین اعلام شده است که رژیم اسرائیل از این اقدام  تنها 11 سال قبل از اینکه حمله کند تحت فشار آمریکا منصرف شده است.

این روزنامه ژاپنی در ادامه آورده است: ماموران سری سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد)، مخفیانه یک سیستم هدایت کننده را به یک ضد هوایی در کشتی که گمان می رفت حامل 23 موشک میان برد اسکاد به سوریه است، نصب کرده بودند.

یومیوری این گزارش را از بیت المقدس و با استناد به اظهارات ماموری تهیه کرده که مدعی شده در این عملیات شرکت داشته است.

این روزنامه نام این مامور را با کلمات ژاپنی "مایکل راس" نوشته است.

راس گفته است که دو نفر از همکاران وی که خود با لباس مبدل به عنوان کارگر کشتی جا زده بودند، دست به عملیات سیستم هدایت کننده زده بودند.

این گزارش مالکیت کشتی مذکو را اردنی - سوری اعلام کرده است.

کد مطلب 618559

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