قطعی گاز در شهرستانهای استان اردبیل ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مردم شهرستان خلخال دیشب را در دمای 26 درجه زیر صفر و بدون وسایل گرمایشی و در شرایط سخت گذراندند و وضعیت این شهر هم اکنون به لحاظ قطع گاز بحرانی گزارش شده است.

اغلب نانوایی های این شهرستانها در پخت نان با مشکل روبرو و تعطیل شده اند به طوریکه اکثر مردم این شهرها آذوقه مورد نیاز خود را از مرکز استان تهیه می کنند.

همچنین مردم این شهرستانها برای تهیه سوخت مورد نیاز خود ، ساعتها در جلوی مراکز توزیع نفت به صف می ایستند.

نگرانی از قطع گاز مردم دیگر شهرستانها به ویژه مرکز استان (اردبیل) را نیز به تکاپو انداخته و شایعاتی مبنی بر اینکه در چند روز آینده گاز شهرستانهای اردبیل، پارس آباد، نیر و بیله سوار نیز قطع خواهد شد، شدت یافته است.

نقی کمالی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در این زمینه تنها به قطع گاز در شهرستان مشگین شهر اشاره کرد.

محمد حسین قاسمی مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل نیز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر ضمن تائید قطع گاز و وضعیت بحرانی در شهرستانهای مشگین شهر، خلخال و نمین و به صورت مقطعی در شهرستان پارس آباد، اظهار امیدواری کرد که این مشکل بزودی حل شود.

یاسر عبدالهی مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عدم تعطیلی ادارات استان جهت به حداقل رساندن مصرف گاز ر ا منوط به تصمیم مدیریت عالی استلان دانست و اظهار داشت که این مدیریت شرایط فعلی را حاد نمی داند.

بنابه گفته سازمان هواشناسی شب گذشته دمای هوای شهرستان خلخال 26 درجه زیر صفر بوده است.

جمعیتی بالغ بر 400 هزار نفر در شهرستانهای خلخال، مشگین شهر و نمین زندگی می کنند.