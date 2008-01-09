اطلاع رسانی مستمر به مردم در راستای ارتقاء بهداشت حقوقی جامعه صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش یعقوبی مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اطلاعیه ای از مطبوعات و رسانه ها دعوت کرد تا در راستای تحقق و ارتقا بهداشت حقوقی و بستر سازی های لازم و آگاهی های عمومی، با مراجعه به سایت این سازمان به آدرس اینترنتی www.sabt.gov.ir و انتشار اخبار این سایت ، مردم را از اخبار این سازمان اثربخش آگاه کنند.

وی افزود: در حال حاضر افتتاح واحدهای ثبتی جدید در مناطق مختلف کشور، مکانیزه کردن فرآیندهای ثبتی، در راستای سرعت بخشیدن به امور مردم و تکریم ارباب رجوع و حمایت از امنیت اجتماعی و توسعه پایدار و همچنین نقش و تلاش های اخیر این سازمان در اقدامات حقوقی پیشگیرانه از جمله طرح جامع املاک و سایر موارد مرتبط، افتتاح کانون های سردفتران و دفتریاران در استان ها برای استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، در جهت بهینه سازی مطلوب امور ثبتی مردم و دهها مورد دیگر که به طور مستمر و روزانه بر روی سایت سازمان انتشار پیدا می کند، می تواند برای آحاد مردم سودمند و آگاهی بخش باشد و از آنجا که رسانه ها امین بین سازمان ها و مردم هستند و قابلیت ها و ظرفیت های بسیار مناسب وارزشمندی برای ارتقاء آگاهی های عمومی دارند، لذا از آنها می خواهیم در این رسالت خطیر اجتماعی این اداره کل را همراهی نمایند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورافزود: در حال حاضر سامانه ارتباطات مردمی و اطلاع رسانی این سازمان نیز راه اندازی شده که هموطنان می توانند با تماس با شماره تلفن 66709330 به صورت 24 ساعته ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه نمایند.

یعقوبی تصریح کرد: همچنین در راستای تکریم ارتباط رجوع، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه معاونین و برخی مدیران ستادی خود، روزهای سه شنبه هر هفته در محل ساختمان مرکزی سازمان ثبت، دیدارهای مردمی برگزار می کند و به مشکلات و درخواست های مراجعین به طور مستقیم و بدون هیچگونه وقت قبلی رسیدگی می کند.

شایان ذکر است ، از آبان ماه 83 با آغاز مسئولیت حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن توسعه متناسب و متوازن کمی و کیفی با آغاز مکانیزاسیون این سازمان بسیار بزرگ حقوقی و اداری، با قدمت 100 ساله، همراه با اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه،گام های بسیار مهمی برای تسریع و تسهیل امور مردم و بهداشت حقوقی جامعه برداشته شده است و این روند همچنان ادامه دارد.