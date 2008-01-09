به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فارسیجانی در این نشست گفت: "امسال سعی کردهایم از تجارب گذشته بهره بگیریم، به ویژه اینکه سال گذشته برنامهها مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و 200 نماینده مجلس با ارسال نامه از برنامههای رسانه ملی در ماه محرم تقدیر کردند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم روند سال گذشته را ادامه دهیم و متناسب با نیاز مخاطبان در هر حوزه برنامه تهیه کنیم."
وی در ادامه افزود: "امسال برنامههایی چون سخنرانی، مداحی، برنامههای ترکیبی و نمایشی با رویکرد نیاز مخاطبان در ایام محرم روی آنتن میرود. هدف در برنامههای محرم آسیبزدایی از عزاداریها و پرداختن به حماسه عاشوراست. همچنین از فرمایشهای مقام معظم رهبری بهره بردهایم. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سیاستگذاری صدا و سیما در کمیتههای مختلف شورای معارف سیما بررسی و نتایج به تمام شبکهها اعلام شده است."
دبیر شورای معارف سیما با اشاره به اولویتها در برنامههای ماه محرم گفت: "تقویت گفتمان عدالتخواهی، پرداختن به سید الشهداء (ع) و توجه به شور اسلامی متناسب با نیازها در برنامهها مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن در برنامههای ماه محرم به تحلیل عاشورا و تبیین و تشویق به امر به معروف و نهی از منکر توجه شده و به موضوعاتی چون تقویت فرهنگ نذر هم پرداختهایم. تاثیر حماسه عاشورا را در ادبیات بررسی کردهایم و در مجموع الگوهای صحیح عزاداری را ارائه خواهیم داد."
فارسیجانی خاطرنشان ساخت: "امسال دهه آخر محرم با دهه فجر مصادف است. در این دهه به ارتباط تنگاتنگ قیام امام حسین (ع) و انقلاب توجه کردهایم و سیما سفرهای غنی در ایام محرم تدارک دیده است. یکی از سیاستهای ما پرهیز از مداحپروری و استفاده درست از مداحان است. سال گذشته برنامههای سخنرانی و مداحی با استقبال بسیار مخاطبان رو به رو شد، به همین دلیل جدول پخشی مناسب برای این برنامهها تدارک دیده و از سخنرانان جوان حوزه و دانشگاه هم به خوبی بهره بردهایم."
وی با اشاره به برنامههای کودک و نوجوان و نمایشی در ایام ماه محرم گفت: "کودکان و نوجوانان میتوانند شاهد برنامههای خوب متناسب با ایام محرم باشند. مجموعه "شب دهم" در قالب یک نسخه سینمایی برای پخش در ایام محرم تدوین میشود. مجموعه "پریدخت" از شبکه دو سیما و همزمان از شبکه جام جم و مجموعه "ستاره سهیل" از شبکه اول سیما پخش میشود. برنامه "کاروان عاشورایی" هم با همکاری استانها روی آنتن میرود."
دبیر شورای معارف سیما در پایان نشست به برنامههای ماه محرم که از شبکههای یک، دو، سه، چهار، تهران، آموزش، قرٱن و جام جم روی آنتن میرود به صورت گذرا اشاره کرد و گفت: "تمام شبکهها با انرژی برنامههای متنوع ویژه این ایام تهیه کردهاند."
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