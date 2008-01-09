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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۳۶

10 میلیارد ریال به مناطق محروم چهار محال و بختیاری اختصاص یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: 10 میلیارد ریال به 12 پروژه در مناطق محروم استان چهار محال و بختیاری اختصاص یافت.

شهرام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سفر اخیر جلیل بشارتی مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم کشور به استان 10 میلیارد ریال به 12 پروژه در مناطق محروم استان چهار محال وبختیاری اختصاص یافت.

وی افزود: از این میزان اعتبار شش میلیارد ریال در پروژه های راهسازی و چهار میلیارد ریال در پروژه های آبرسانی مناطق محروم هزینه خواهد شد.

محمدی تلاش مدیران اجرایی برای محرومیت زدایی در استان را خواستار شد و گفت: هشت پروژه راهسازی در شهرستانهای لردگان، کوهرنگ، اردل و چهار پروژه آبرسانی در شهرستان های کوهرنگ، اردل، لردگان و فارسان اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 618581

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