واکنش اسلام آباد به اظهارات البرادعی درباره زرادخانه هسته ای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در جمع خبرنگاران گفت: پاکستان یک قدرت هسته ای مسئول است و سلاح های هسته ای ما در امنیت کامل بسر می برند.

البرادعی اخیرا در گفتگو با روزنامه الحیات ابراز نگرانی کرد که زرادخانه هسته ای پاکستان بدست افراد افراطی بیفتند.

این سخنگو خاطرنشان کرد: اظهارات علنی البرادعی که از امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان ابراز نگرانی کرده، غیرمسئولانه و غیرقابل توجیه است.

البرادعی در این گفتگو افزود: من می ترسم که هرج و مرج و یا یک رژیم افراطی در پاکستان که دارای حدود 40کلاهک هسته ای است، حاکم شود.

نگرانی از تامین امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان از زمان برقراری حالت فوق العاده در این کشور بدستور "پرویز مشرف" رئیس جمهوری پاکستان در بین افکار عمومی جهانیان گسترش یافت.