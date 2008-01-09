حوزه باید منویات مقام معظم رهبری را اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید حسن ربانی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت قیام 19دی گفت: درحوزههای علمیه ظرفیتهای بسیار ارزشمندی وجود دارد باید از این ظرفیتها به نحو مطلوبی بحث برد.
وی ادامه داد: حوزه علمیه محوریترین کانون علمی، دینی و فرهنگی جهان اسلام است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به دیدار اخیر طلاب و فضلای حوزه علمیه با مقام معظم رهبری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب افقی روشن را برای حوزههای علمیه تدوین کردهاند که باید همگان تلاش کنند تا بتوانیم به این افق روشن و تحقق منویات ایشان دست یابیم.
وی با اشاره به افتتاح مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: در حوزه علمیه قم ظرفیتهای کم نظیری فراهم شده است ولی ما باید متناسب با این ظرفیتها زیر ساختهای لازم را فراهم کنیم.
ربانی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته برای احداث سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی گفت: باید این مجموعه به صورت علمی مدیریت شود و مراسمهایی متناسب شأن علمی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی درآن برگزار شود.
در این مراسم معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی اسلامی ضمن ارائه گزارش از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی گفت: این پروژه ظرف مدت 21 ماه احداث شده است و به پیشرفته ترین تجهیزات صوت، تصویر، نور و ... مجهز شده است.
حجت الاسلام سلیمانی ادامه داد: این مجموعه دارای سالن چند منظوره، سالن همایش با ظرفیت 550 صندلی، اتاق خبرنگاران، استودیو ضبط و پخش تلویزیونی، سالن تشریفات ( VIP ) و اتاق ترجمه همزمان به چهار زبان است.
در پایان این مراسم از تعدادی فعالان در احداث پروژه مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی تقدیر به عمل آمد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: حوزههای علمیه باید سعی کنند تا منویات مقام معظم رهبری را اجرایی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید حسن ربانی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت قیام 19دی گفت: درحوزههای علمیه ظرفیتهای بسیار ارزشمندی وجود دارد باید از این ظرفیتها به نحو مطلوبی بحث برد.
نظر شما