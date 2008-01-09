تشکیل نمایشگاه حجاب در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد رضا میرتاج الدینی نیز در بازدید ازنمایشگاه "کشف حجاب ، آغاز تهاجم فرهنگی" با بیان اینکه حجاب و پوشش نقطه مشترک زنان در طول تاریخ جوامع مختلف است ، گفت: نمایشگاه کشف حجاب در راستای مصوبه طرح ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی است.

وی با تقدیر از ارائه مدهای جدید چادر و نمایش اسناد مربوط به واقعه کشف حجاب در این نمایشگاه ، گفت: مجلس در طرح ساماندهی مد و لباس بدنبال عرضه و اشاعه فرهنگ پوششهای جدید با معیارهای اسلامی ایرانی است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل این نمایشگاه در سراسر کشور و نشان دادن جلوه های مثبت حجاب و جلوه های منفی بدحجابی و بی حجابی شد.

وی در خصوص طرح امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت: برای جلوگیری از تشدد اظهار نظرهای مختلف از این طرح لازم است طرح جدید نیروی انتظامی در شورای فرهنگ عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و یک تصمیم جامعی در این خصوص اتخاذ شود.

عباسعلی اختری رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در بازدید از این نمایشگاه ، افزود: برخی ها حجاب را بدین گونه معنی می کنند که زن باید پشت پرده باشد در حالی که چنین چیزی را در منابع اسلامی نداریم و آنچه در روایات داریم تعبیر به پوشش و پوشیدن است لذا مجلس به دلیل اینکه ضرورت ندارد در رابطه با چگونه پوشیدن و چگونگی پوشش ، طرحی ارائه نکرده است .

وی خاطر نشان کرد: مجلس طرح مد و لباس را تدوین و تصویب کرده و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار داده است. مجریان باید بدنبال طرحهای گوناگون لباس و پوشش اسلامی و همچنین طرحهای متنوع باشند.