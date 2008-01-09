یگان ضابطین سیدالشهدا(ع) در قم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجتبی بختیاری ستوده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تمامی حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت دارای شعبه‌های امر به معروف و نهی از منکر شده‌اند و یگان ضابطین تحت عنوان یگان ضابطین سیدالشهدا(ع) نیز تشکیل شده ‌است.



وی افزود: این یگان فعالیت رسمی خود را از سه ماه پیش آغاز کرده است و دارای دسته و تیم‌های ضابطان خواهر و برادر است.

وی در خصوص اهداف تشکیل این یگان گفت: رسیدگی به مسائل و مشکلات منکراتی سطح شهر و همچنین کمک به نیروی انتظامی در جهت مبارزه با گسترش فساد در جامعه از جمله مهمترین اهداف تشکیل این یگان است و تحت امر مراجع قضایی فعالیت می‌کند.



رئیس مرکز اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسیج سپاه قم در خصوص آموزش‌های ضابطین وناصحین بسیجی گفت: تمامی ضابطین و ناصحین بسیج در ابتدای جذب از مراکز مختلف امنیتی استعلام می‌شوند و پس از صلاحیت‌دار بودن آنها به مدت 45 روز با انواع مختلف آموزش‌های قضایی وانتظامی آشنا می‌شوند.



وی افزود: همچنین نیز آموزش‌های تداوم مختلف و همایش‌های متفاوتی در راستای ارتقاء سطح آگاهی آنها برگزار می‌شود.



مجتبی بختیاری ستوده دربخش دیگری ازسخنان خود به اول تا هفتم ماه محرم هفته احیاء امر به معروف ونهی ازمنکر اشاره کرد و اظهار داشت: در طول این هفته برنامه‌های مختلفی از جمله تذکر لسانی 5 هزار ناصح بسیجی اجرای گشت‌های محسوس و نامحسوس در سطح استان، اجرای 13 برنامه اشک خون سیما و برنامه مشرق عشق صدا با همکاری صداو سیمای مرکز قم، ارسال بسته‌های آموزشی به مداحان جهت جلوگیری از انحرافات تشکیل شورای امر به معروف ونهی از منکر درمساجد به ریاست امام جماعت مساجد، دیداری با آیت ا... العظمی نوری همدانی و ..... از جمله این برنامه‌‌های است.